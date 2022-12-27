Владимир Ефимов: доход московских прибыльных предприятий за 9 месяцев вырос на 13%

Доходы прибыльных крупных и средних компаний Москвы по итогам января-сентября 2022 года выросли на 13% до 6,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше других финансовые показатели улучшились в шести ключевых отраслях экономики города, сообщил 27 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, к прибыльным компаниям относят предприятия, имевшие положительный финансовый результат в течение этого периода.

«Около 80% прибыли всех прибыльных организаций столицы пришлось на компании из шести ключевых отраслей городской экономики: торговли, обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, транспортировки и хранения, профессиональной, научной и технической деятельности, информации и связи. Суммарно они получили около 5,4 трлн рублей прибыли», — рассказал Владимир Ефимов.

Лидером стали предприятия из сферы торговли, прибыль которых составила 2 трлн рублей, или более 30% от общего объема, добавил он. Чуть меньшую долю — 16% — составляют обрабатывающие предприятия, которые заработали в январе-сентябре более 1 трлн рублей. И около 10% составили финансовые и страховые организации, чья совокупная прибыль оценивается в 700 млрд.

В отраслевом разрезе больше других увеличили доходы компаний из сферы транспортировках и хранения: на 75%. В частности, у организаций, которые занимаются водными перевозками, прибыль выросла более чем в 4,5 раза. Это произошло за счет перераспределения перевозок из сухопутного и трубопроводного транспорта после введенных санкцций.

При этом не в накладе остались и другие отрасли. Так, и у девелоперов, и у отельеров, и у ресторанов прибыль за этот период увеличилась более. Такое оживление двух последних отраслей в Департаменте экономической политики и развития города Москвы связывают с ростом активности внутреннего туризма.