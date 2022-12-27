Владимир Ефимов: в Москве построят два новых завода за 3 млрд рублей

Группа компаний «ФСК» вложит 3 млрд рублей в строительство двух производственных комплексов в Зеленограде к 2025 году. Об этом сообщил 27 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на соглашения, подписанное властями столицы с инвестором по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).

«Инвестор вложит 3 млрд рублей в строительство двух производственных комплексов в районе Савелки Зеленоградского административного округа. Здания планируется ввести в эксплуатацию не позднее 1 сентября 2025 года. Общая площадь объектов составит 33,5 тыс. кв. м, там появится 200 новых рабочих мест», – сказал Владимир Ефимов.

Группа «ФСК» подписала уже 5 таких договоров с мэрией Москвы. Ранее компания сообщила о планах построить промышленный технологический парк в Молжаниновском районе, а также административное здание, школу и детский сад в Хорошево-Мневниках. Общий объем инвестиций в эти четыре объекта превышает 10 млрд рублей, напомнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Работать там смогут почти 2,4 тыс человек.

«Данная программа открывает новые возможности для девелопера, позволяя создавать многофункциональные пространства в рамках жилых комплексов. Это обеспечивает всесторонний подход к развитию территорий, что формирует качественную городскую среду», — прокомментировал директор по развитию коммерческой недвижимости группы «ФСК» Сергей Пшеничников.

Напомним, по программе стимулирования создания МПТ инвестор, застраивая территорию, обязуется построить не только жилье, но и нужные городу коммерческие или социальные объекты и таким образом создать новые рабочие места. В числе таких объектов детские сады, школы, поликлиники, спортивные комплексы, торгово-развлекательные центры. Взамен власти столицы предоставляют девелоперу преференции: частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка.