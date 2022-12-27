«Женское счастье» с Валерией Ланской

Мария Федосова: «В погоне за счастьем можно упустить саму жизнь. Философ Лао Цзы однажды сказал: «Если вы находитесь в депрессии, значит вы живете прошлым. Если вы встревожены, значит вы живете будущим. Если вы в состоянии мира, значит вы живете настоящим». Я с этим полностью согласна. Думаю, что под словом «в мире» подразумевается «в гармонии».

Валерия Ланская: «Мне кажется, что у меня отношение к понятию «женского счастья» за последние два года, особенно за последний год, сильно изменилось. Сейчас я считаю, что на втором месте после ребенка – любовь, отношения мужчины и женщины, чтобы она чувствовала себя защищенной, любимой, нужной, нежной. Это чувство нужности и защищенности...».

В центре событий спектакля – молодая и успешная журналистка. У нее есть все, о чем мечтают другие: квартира в Москве, работа на телевидении, интересное окружение, но девушка не чувствует себя счастливой.

Валерия Ланская: «Интересно сделать так, чтобы этот спектакль был ярким, чтобы он был в движении. Будут интересные музыкальные номера, будет живой бэнд на сцене, интересные декорации. Для малой сцены такой камерный спектакль, но он будет фейерверком, очень динамичным. Зритель будет погружен в атмосферу закулисья телевидения. Это интересно, особенно, когда все происходит так близко. Зрители могут почувствовать себя частью происходящего, будто они находятся в телестудии на съемках шоу программы».