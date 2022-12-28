Акции дня: бумаги «Газпром нефти» растут перед дивидендным гэпом

Котировки «Газпром нефти» шли вверх по итогам сессии на Мосбирже в среду, 28 декабря. За день акции подорожали на +2,26% до 514,80 рублей за штуку.

Интерес к акциям усилился из-за закрытия реестра под дивиденды: в среду у трейдеров был последний шанс купить бумаги с возможностью получить «дивы» за 9 месяцев 2022 года в размере 69,78 рубля (дивидендная доходность на среду - более 13%). Реестр закроется 30 декабря.

«Бумаги находятся в среднесрочном восходящем тренде, сильных рисков выхода на получение дивидендов не наблюдается. С большой вероятностью, в четверг дивидендный "гэп" будет меньше величины выплат», - считает руководитель направления инвестиционного консультирования компании «Алор брокер» Алексей Антонов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов снизился -0,52% до 2139,77 пунктов. Индекс РТС упал на -2,79% до 933,76 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:13 мск составила 83,08долларов за баррель (+1,88%). Российская валюта слабела – 72,11 рублей за доллар.