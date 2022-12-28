Американский спецназовец рассказал о диверсиях «спящих агентов» ЦРУ на территории России

Бывший боец специального назначения ВС США, а ныне военный журналист Джек Мерфи рассказал, что ЦРУ вместе с союзниками развернули диверсионную кампанию против России.

По его словам, в этой кампании участвуют давние «спящие» в российском тылу ячейки, которые союзная разведывательная служба задействовала, чтобы воспрепятствовать действиям РФ на Украине, передаёт сайт газеты «Московский комсомолец».

ЦРУ, как утверждает Мерфи, координирует действия диверсантов на российской территории и использует для этого сеть шпионов НАТО.

«Лично американские офицеры не участвуют в диверсионных актах, но контролируют их, – подчеркнул он. – Есть даже отдел, ответственный за подобные мероприятия. Это Европейский центр операций ЦРУ».

Кроме того, Мерфи рассказал, что разведслужбы НАТО без участия ЦРУ разместили на территории РФ тайники с оружием и снаряжением.

«ЦРУ подключилось к этим операциям после 2014 года. Совместно с разведкой стран Евросоюза спецслужбы США забросили в РФ новых шпионов, приказав им затаиться. «Проснулись» эти шпионы за два дня до начала российской СВО», – отмечает он.

При этом, спецназовец признал, что после того, как конфликт на Украине принял затяжной характер, некоторые страны ЕС отказались от диверсий в тылу РФ, опасаясь политических последствий.

«Однако США и их ключевые союзники по НАТО продолжают свое дело», – резюмировал Мерфи.

Как ранее писал «Эксперт», центральное разведывательное управление США ведёт работу по вербовке боевиков запрещённых в РФ террористических организаций для дальнейшей их отправки на Украину.

По данным российских СМИ, которые ссылались на информированные источник, ЦРУ активно работает с террористами, которые содержатся в подконтрольных курдам тюрьмах и лагерях на северо-востоке Сирии.

«Американцы переводят боевиков на свои объекты под предлогом проведения дополнительных следственных действий с перспективой переброски в Европу», – утверждали источники.