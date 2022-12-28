Банк России пошел «в люди»

Центральный банк Российской Федерации представил стратегические инициативы в области банковского регулирования и надзора на среднесрочную перспективу. Новые внешние условия ставят перед экономикой амбициозные задачи по структурной адаптации, для решения которых в том числе нужны новые регуляторные подходы, говорится в докладе «Развитие банковского регулирования и надзора».

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Кредиторы не понимают, сколько на самом деле платят

В частности, отмечается в документе, одной из важных задач ЦБ видит снижение рисков розничного кредитования. Регулятор намерен предотвратить формирование «пузырей» и бесконтрольного роста долговой нагрузки заемщиков.

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«Сейчас заемщик фактически лишен возможности адекватно оценить расходы, связанные с обслуживанием долга, в том числе из-за навязывания банками дополнительных услуг, зачастую не несущих реальной потребительской ценности либо же переоцененных», — говорится в сообщении ЦБ. Приобретение таких услуг делает кредит для заемщика дороже, привлекательная процентная ставка превращается в непосильный платеж, растет общая закредитованность (в том числе у заемщиков с уже высокой долговой нагрузкой), что в стрессовом сценарии может привести к росту дефолтов и социальным рискам.

Помимо маркетинговых причин вышеописанная ситуация вызвана также тем, что действующий механизм ограничения ПСК14 и повышенные макронадбавки, по сути, не позволяют банкам честно показывать высокие ставки, необходимые для компенсации кредитных рисков при кредитовании более рисковых (с высокой долговой нагрузкой) заемщиков.

На практике банки не отказываются от кредитования таких клиентов, а в целях обхода лимита полной стоимости кредита (ПСК) и компенсации своих рисков структурируют займы для них так, чтобы необходимую дополнительную доходность получать от продажи сопутствующих услуг (страховок, сторонних сервисов и так далее), которые сейчас не включаются в расчет ПСК. Заемщики при этом не всегда понимают, сколько на самом деле они платят.

Сейчас расходы заемщиков на сопутствующие услуги (страхование, консультирование, телемедицина, подписки на сервисы экосистемы), приобретенные ими в момент выдачи кредита, не включаются в расчет ПСК. Ограничение значения ПСК по действующим категориям потребительских кредитов не позволяет банкам предложить ставку, в полной мере учитывающую риски для компенсации возможных потерь от высокой дефолтности более рисковых заемщиков.

В связи с этим, в частности, ЦБ предлагает ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга. В нее попадут кредиты с определенными параметрами (сумма и срок) и характеристиками заемщика (например, показателем долговой нагрузки).

Одновременно нужно будет изменить размер макропруденциальных надбавок с учетом более высокого уровня ПСК по новой категории, чтобы не сломать бизнес-модели банков и дать им честно показывать ПСК (без необходимости ее хитрого структурирования). В результате у людей будет больше понимания, сколько они платят, и возможность лучше сравнивать предложения банков, что позитивно для конкуренции.

Также часть заемщиков, которые раньше были вынуждены обращаться к микрофинансовым организациям или «серым» кредиторам, где ставки еще выше, смогут получить кредиты в банках и тем самым сократят свои расходы.

Микрофинансовое поле может быть зачищено

Для заемщиков это, безусловно, хорошая новость, отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» специалист по банковскому сектору, партнер компании «ЕваБета Россия» Сергей Григорян. Многие из тех, кому сейчас отказывают банки, обращаются в микрофинансовые организации (МФО), берут деньги в долг в непонятных местах, в результате сталкиваются с большими процентами, нечистыми на руку коллекторами и так далее. Брать кредит в банке дешевле и безопаснее.

Но, другой вопрос, отмечает эксперт, насколько это нужно самим банкам. Ведь речь идет о заемщиках, которые раньше не были для них привлекательными из-за высокого риска невозврата долга. Вероятно, в новых экономических реалиях у банков, так же, как и у всех остальных возникли трудности, однако они по-прежнему согласны на привлечение не любых клиентов. Что получится из этой инициативы — покажет время.

Помимо всего прочего, добавил Сергей Григорян, подобные кредиты могут быть использованы для улучшения кредитной истории. Сейчас тем, у кого она испорчена, во многих случаях приходится обращаться в МФО. Как полагает аналитик, одним из вариантов поддержки развития подобного кредитования может стать субсидирование со стороны государства.

По сути, Банк России пошел «в люди», предлагая кредитовать малоимущих, указал «Эксперту» финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. По его мнению, раз деньги у ЦБ есть, то они должны работать, поэтому регулятор готов выполнять и дальше одну из главных своих целей — кредитовать население через коммерческие банки.

Другая цель — зайти на поле, где играют микрофинансовые организации и составить им серьезную конкуренцию, а может быть и монополизировать этот рынок за счет более низких процентов. По оценкам, за текущий год в этом сегменте выдано более 180 млрд рублей. Как считает Станислав Бовт, спрос на кредиты в категории малоимущих заемщиков будет достаточно велик. Банки в свою очередь, просчитывая риски, будут более скрупулёзно изучать кредитные истории потенциальных клиентов.