«Это уже не сверхволатильность, а турбулентность»: глава «Газпрома» подвел итоги года

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, подводя итоги уходящего года, отметил, что он выдался «очень-очень непростым» из-за тотальных изменений на энергетических рынках. При этом он подчеркнул, что компания даже в этих условиях «турбулентности» продолжала работать уверенно, и добытого газа хватит, чтобы исполнить все обязательства перед потребителями внутри страны и поставить необходимые объемы на экспорт.

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«2022 год, конечно же, выдался очень-очень непростым. На энергетических рынках происходили в буквальном смысле слова тотальные изменения. И если раньше мы называли эти изменения "сверхволатильностью", то к концу года мы стали говорить, что это уже просто-напросто "турбулентность". Но при всем этом "Газпром" продолжал работать – надежно, уверенно и очень слаженно», — цитирует пресс-служба Миллера.

Он также сообщил, что по предварительным данным, падение мирового спроса на газ в этом году оценивается в 65 млрд кубометров, из них 55 млрд кубометров — приходится на 27 стран Европы и это, по его мнению, говорит о многом.

Добыча «Газпрома» в 2022 году составит 412,6 млрд кубометров газа, и этого количества, по словам Миллера, вполне хватит, чтобы исполнить все обязательства перед потребителями внутри страны и поставить необходимые объемы на экспорт. Так, 243,1 млрд кубометров «Газпром» поставит российским потребителям и 100,9 млрд кубометров — в страны дальнего зарубежья.

«Ключевым для "Газпрома" является прохождение осенне-зимнего максимума. При подготовке к зиме мы с вами каждый год ставим новые рекорды. И 2022 год не стал исключением. 72 млрд 662 млн куб. м – это оперативный резерв активного газа, который был создан к началу периода отбора. И 852,4 млн куб. м газа – это суточная производительность на начало периода отбора. И это наши новые рекорды», — сообщил Миллер.

Он также подчеркнул, что «Газпром» продолжает наращивать ресурсную базу, особо отметив Ямальский центр газодобычи и его базовое месторождение – Бованенковское. Кроме того, в этом году компания приступила к разработке более глубоких залежей – неоком-юрских. На Ямале это второе по значимости месторождение – Харасавэйское. Миллер выразил уверенность, что месторождения «Газпрома» будут давать газ «на много-много лет вперед», и некоторые «закончат свою добычу в 2141 году, а может быть даже и позже».

«Мы пустили в эксплуатацию Ковыктинское месторождение. Мы пустили в эксплуатацию новый линейный участок газопровода "Сила Сибири" – "Ковыкта – Чаянда". И теперь газопровод "Сила Сибири" эксплуатируется на всей своей протяженности – более трех тысяч километров. Это самый крупный инженерно-промышленный инфраструктурный комплекс в мире, в который входят объекты добычи, транспорта и переработки. Аналогов, таких крупных инженерно-производственных комплексов, в мире нет. Наш – самый крупный по масштабам», — отметил Миллер.

Глава «Газпрома» также напомнил, что в декабре было принято решение поставлять газ в Китай с превышением суточных контрактных обязательств. Максимальное превышение составило уже 18,7%. В этом году был также подписан дальневосточный контракт, который позволяет поставлять 10 млрд кубометров газа с Дальнего Востока. Суммарно общий объем экспорта в Китай в самое ближайшее время должен составить 48 млрд кубометров в год, а с учетом экспортного транзитного газопровода через территорию Монголии – почти 100 млрд кубометров.

Миллер также подчеркнул, что «Газпром» вносит огромный вклад в экономику страны. В этом году в бюджеты разных уровней от компании поступит более 5 трлн рублей. Успешно продвигается и газификация регионов. В этом году будет построено более 3 тыс. км межпоселковых газопроводов и через «две пятилетки все регионы России будут иметь 100-процентную технически возможную газификацию».

