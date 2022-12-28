Фрегат «Адмирал Горшков» подготовили к дальнему боевому походу

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» полностью готов к боевой службе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе структуры.

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Судном командует капитан 1 ранга Игорь Крохмаль. Завершающий этап подготовки к дальнему походу отработали во время контрольного выхода на полигоны боевой подготовки в Баренцевом море. Там в течение нескольких дней экипаж отработал более 30 посадок и взлётов корабельных вертолетов Ка-27 с палубы, тактические способы и приёмы применения корабельного оружия. Действия команды фрегата оценивала компетентная комиссия из числа представителей штаба флота. Все задачи были выполнены успешно.

Отметим, «Адмирал Горшков» является головным кораблём проекта 22350. В декабре он прибыл в Североморск после планового технического обслуживания, проведённого на Кронштадском морском заводе.

Президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны страны, что в начале января «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выйдет на боевое дежурство с новейшими, не имеющими аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон». А министр обороны Сергей Шойгу добавил, что судно готовят к службе в незапланированном районе Мирового океана.