ФСБ ликвидировала боевиков, которые по заданию СБУ готовили теракт под Нальчиком

Сотрудники ФСБ ликвидировали двух боевиков, которые готовили по заданию украинских спецслужб теракт в городе Чегеме в Кабардино-Балкарии (КБР).

Как передаёт «Украина.ру», речь идёт о двух ранее судимых граждан России, которые некоторое время назад входили в террористическое сообщество, действовавшее на территории одного из исправительных учреждений в Кабардино-Балкарии.

Известно, что во вторник, 27 декабря боевики оказали сопротивление и открыли огонь при задержании в пригороде Нальчика и были уничтожены. На месте перестрелки было обнаружено самодельное взрывное устройство на основе смеси аммиачной селитры и алюминиевой пудры мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат АК-74, пистолет ПМ, а также боеприпасы.

Злоумышленники планировали после совершения теракта выехать на территорию Украины и принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Приготовление к теракту», «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». В настоящее время устанавливаются возможные сообщники террористов.

Как ранее писал «Эксперт», на границе Брянской области с Украиной ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа из 4-х диверсантов.

