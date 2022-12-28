Глава «Аэрофлота» рассказал, готова ли компания стать монополией

В парке группы «Аэрофлот» сейчас находится 89 «чистых» самолётов. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью РБК.

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Всего в парке группы числится 357 воздушных судов. Из них 13 заблокировано за пределами России, в основном — во время планового технического обслуживания либо выполнения международных рейсов в связи с закрытием воздушного пространства. Что касается собственно авиакомпании «Аэрофлот», то у неё по списку значится 180 судов (вместе с заблокированными), а в расписании — около 150.

Поставки зарубежных самолётов также заморожены. Как планировалось ранее, до конца 2023 года «Аэрофлот» должен был получить 22 Airbus A350-900. Сейчас в парке насчитывается семь таких самолётов.

«В текущих условиях продолжение поставок не представляется возможным», — сказал гендиректор. И добавил, что часть внесённых ранее за продукцию предпоставочных платежей уже вернули на расчётный счет ПАО «Аэрофлот». По остальной части ведётся работа.

Что касается самолётов, не имеющих двойной регистрации, то их количество в группе намерены увеличивать.

«Мы не предполагали, что мы и до 89 доведем, но тем не менее нам это удалось. Поэтому работаем над этим», — сказал руководитель.

Коснулся Александровский и ситуации с обеспеченностью запчастями. По его словам, текущие поставки комплектующих продолжаются.

«Да, стало гораздо сложнее. Увеличились сроки, увеличилась стоимость. Тем не менее мы с этим справляемся», — отметил гендиректор.

В ходе интервью был затронут вопрос и о том, готово ли руководство «Аэрофлота» приобрести другие авиакомпании России. Александровский заявил журналистам, что ему скучна концепция быть монополией. К тому же, по его словам, конкуренция на рынке стимулирует, заставляет обращать внимание на происходящее вокруг, а также развиваться более динамично и реагировать на внешние вызовы со стороны конкурентов.

«Только если на уровне государства какие-то решения в этом направлении будут приниматься, то мы, безусловно, будем их реализовывать. Но сейчас таких вопросов на повестке нет», — подчеркенул Александровский.

