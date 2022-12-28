Мантуров: компетенции и технологии производства автомобилей будут нарабатываться в России

В России до конца 2022 года произведут более 600 тысяч автомобилей, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

В интервью ТАСС он отметил, что автопром стал одним из пострадавших в результате санкций. Большинство иностранных автопроизводителей покинули российский рынок. Но уже в ноябре возродили производство "Москвича". А ещё раньше, в конце сентября, в России состоялась презентация нового кроссовера Aurus Komendant. На 70% он состоит из отечественных комплектующих.

В целом, власти учли печальный опыт ухода иностранных владельцев с российского рынка. Сейчас в стране формируется конструкция, согласно которой, у предприятий должны быть именно российские владельцы, которые работают в кооперации с поставщиками из дружественных стран.

«То есть компетенции и технологии нарабатываться будут в России, и технологическая независимость будет более стабильной. Например, "Москвич": предприятие принадлежит Москве, управление отдано "Камазу", который, в свою очередь, уже привлек иностранного партнера. То есть основной стейкхолдер должен быть российский», — сказал Мантуров.

Он также рассказал о судьбе других предприятий, ранее выпускающих автомобили иностранных марок. Сейчас Минпромторг и правительство Санкт-Петербурга прорабатывают варианты использования и развития площадки завода «Тойота». А завод Mercedes в Есипово будет передан от Mercedes-Benz дилеру "Автодом".

Что касается продаж, то всего за год в России продадут порядка 800 тысяч новых автомобилей. По мере насыщения собственного рынка в будущем возможны продажи за рубеж. Среди перспективных для экспорта стран в Минпромторге рассматривают государства ЕАЭС и СНГ. Так, "Автоваз" запланировал на 2023 год продажу 20 тысяч автомобилей на экспорт. Также компания собирается выйти на рынки стран Африканского континента.