Мантуров назвал растущие отрасли промышленности

Промышленность России несмотря на все сложности показывает устойчивость и неплохие результаты. Об этом заявил в интервью ТАСС вице-премьер, глава Минпромторга страны Денис Мантуров.

Он отметил, что 2022 год стал для промышленности во многом показательным и очень насыщенным. В некоторых секторах отмечен спад производства. Коррекция индекса промпроизводства в обрабатывающей промышленности по итогам года ожидается на уровне не более 3%.

При этом зафиксирован и положительный индекс. Это касается ряда отраслей, ориентированных на внутренний спрос. В частности, производства компьютерной техники, лекарств и материалов для медицинских целей, бумаги, готовых металлических изделий и т.д.

Мантуров подчеркнул, что работа ведётся и по стратегически важным для России проектам. На базе МГТУ им. Баумана запустили производство неона, на воду спустили ледокол «Якутия», подняли государственный флаг страны на его брате-близнеце «Урале». Также стартовала программа электронного машиностроения. Кроме того, несмотря на колоссальное давление, продолжается реализация ранее начатых проектов в авиастроении.

«Вы знаете, что больше других отраслей пострадал автопром, но к концу года мы видим, что ситуация в целом начинает стабилизироваться», — сказал вице-премьер.

Он добавил, что масштабные задачи перед промышленностью поставили специальная военная операция и частичная мобилизация. И здесь предприятия справляются с возросшими потребностями основного заказчика. Они перестраивают и наращивают производства и расширяют штат сотрудников.