Мантуров о российском авиастроении: 2023 год будет решающим

В России удалось не просто избежать острого дефицита запчастей для авиатехники, но и сохранить регулярность вылетов на 98%. Об этом заявил ТАСС вице-премьер, глава Минпромторга страны Денис Мантуров.

Наиболее актуальным в нынешних условиях стал вопрос поддержания лётной годности самолетов SSJ-100. Всего у российских авиакомпаний их насчитывается 150 единиц.

«Нам удалось не только избежать острого дефицита запчастей, но даже повысить показатели налета и сохранить регулярность вылетов на уровне 98%. Это хороший показатель и в "штатной ситуации", а уж в текущих экстраординарных условиях тем более», — сказал Мантуров.

Он добавил, что прежде всего получилось решить вопрос с шинами и тормозами. Эти агрегаты подвержены наибольшему износу. В России налажено их производство. Кроме того, удалось освоить ремонт 35 иностранных компонентов.

Также были налажены поставки материалов и изделий общего применения. Среди них авиамасла, смазка, спецжидкости и т.д.

Что касается более крупных систем самолёта, то здесь главный акцент был сделан на программу имортозамещенного SSJ-NEW. Многие такие системы с русифицированной версии самолета подойдут и для SSJ-100, при этом их установка не потребует изменений в конструкции.

Новый магистральный самолет МС-21 в ливрее авиакомпании «Россия»

Также Мантуров отметил, что уже начались полёты лайнера МС-21. Перевозчиком является авиакомпания «Россия». Пока на линии только один самолёт. В течение 2023 года планируется добавить ещё два.

Всего к 2030 году авиакомпаниям России передадут порядка 1000 отечественных самолётов. Из них, по словам вице-премьера, примерно 500 придётся на Объединённую авиастроительную корпорацию.

Мантуров добавил, что 2023 год будет переходным от периода введения санкций и ухода иностранных производителей из нашей страны к новой модели развития. И поэтому он будет решающим. Это касается и поставок серийно производимых в России самолетов с большим количеством импортных комплектующих — они прекратятся в 2023 году. Новые самолеты будут уже полностью импортозамещенными, с российскими агрегатами и системами.

«Следующий год потребуется для того, чтобы завершить создание российских агрегатов, двигателей, сформировать полностью российский облик линейки самолетов и запустить их в серию», — сказал Мантуров.