Минфин предупредил о подорожании игристых вин в России

Минимальная розничная цена за 0,75 литра игристого вина в России составит 239 рублей с 7 января 2023 года. Об этом говорится в приказе Минфина, размещенном на официальном портале правовой информации. Сейчас его минимальная цена составляет 169 рублей.

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«Минимальная розничная цена на игристое вино в РФ с 2023 года составит 239 рублей за 0,75 литра. Минимальная оптовая цена игристого вина составит 199 рублей, отпускная – 166 рублей за 0,75 литра готовой продукции», — уточнили в пресс-службе Минфина.

Сейчас минимальная отпускная цена игристого вина составляет 118 рублей за 0,75 л, оптовая —137 рублей, розничная — 169 рублей.

Как следует из приказа министерства, новые цены будут действовать по 31 декабря 2028 года.

Минимальные цены на алкоголь Минфин устанавливает с 2009 года в целях борьбы с теневым производством.

