Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ на ключевых направлениях СВО

Минобороны РФ сообщило, что украинские войска несут большие потери на ключевых направлениях специальной военной операции.

Согласно оперативным данным, которые озвучил на брифинге 28 декабря официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, на Донецком направлении в результате огневого поражения и активных действий ВС РФ за последние сутки было уничтожено более 80 боевиков ВСУ, 5 автомобилей, 4 боевые бронированные машины и 1 танк.

На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка и Кисловка (Харьковская область) уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля", - сказали в ведомстве.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии ВСУ поражены 4 ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Новолюбовка, Невское (ЛНР) Терны (ДНР), а также Серебрянского лесничества. Уничтожено более 170 боевиков, 4 пикапа и 2 бронетранспортёра.

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наёмников в районе города Угледар (ДНР). Уничтожено более 70 военнослужащих украинской армии и наёмников, 5 боевых бронированных машин и 2 пикапа. Кроме того, ВС РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшую в направлении населенного пункта Владимировка (ДНР).

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Красногоровка (ДНР) на огневых позициях уничтожены 2 артиллерийские системы М777 производства США и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецк.

В районе города Северск уничтожены 3 украинские боевые машины РСЗО «Град». В районах населённых пунктов Петропавловка (Харьковская область), Берестовое (ДНР) и Чернобаевка (Херсонская область) уничтожены 3 украинские гаубицы «Мста-Б», в районах населённых пунктов Георгиевка и Марьинка (ДНР) – украинские гаубицы Д-20 и Д-30.

В районе населённого пункта Гуляйполе (Запорожская область) ВС РФ уничтожили склад с вооружением и военной техникой", - говорится в сводке российского военного ведомства. Также поражены 5 пунктов управления ВСУ в Харьковской области и в ДНР, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97 районах.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 27 декабря Министерство обороны России сообщило, что на Купянском направлении в результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника в районе населённого пункта Песчаное (ЛНР) уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 3 автомобиля и 2 боевые бронированные машины.

