Мишустин оценил негативные прогнозы начала года

Негативные прогнозы многих западных аналитиков и других экспертов по поводу будущего российской экономики не сбылись. Об этом заявил 28 декабря премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«По данным Министерства экономического развития, за 11 месяцев снижение ВВП составило всего около двух процентов к аналогичному периоду прошлого года», — сказал премьер.

Он также добавил, что по итогам ноября рост наблюдался в сельском хозяйстве и строительстве, растёт выпуск электрооборудования. Также отмечены положительные показатели в сфере производства транспортных средств. Кроме того, восстанавливается кредитование граждан и юридических лиц.

Всё это Мишустин назвал существенным фактором для поддержки развития российской экономики. И отметил, что такое стало возможно благодаря совместным с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации усилиям в условиях беспрецедентных санкций. В сжатые сроки удалось обеспечить меры, которые защитили внутренний рынок России от внешнего давления, поддержали развитие инфраструктуры в регионах и сохранили действующие сейчас производства.