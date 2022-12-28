Мишустин оценил ситуацию на рынке труда

На сегодняшнем заседании правительства глава Кабмина РФ Михаил Мишустин оценил ситуацию на российском рынке труда.

По словам премьер-министра, она продолжает оставаться стабильной. При этом уровень безработицы в РФ по итогам ноября 2022 года снизился до нового исторического минимума, передаёт РИА Новости.

«Стабильной продолжает оставаться ситуация на рынке труда. В ноябре безработица достигла исторического минимума – 3,7%, – подчеркнул Мишустин. – Это во многом результат работы, которая была проделана совместно с депутатами Госдумы, сенаторами РФ в условиях беспрецедентных санкций».

Как ранее писал «Эксперт», в ноябре текущего года руководитель Роструда Михаил Иванков, на встрече с Мишустиным сообщил, что на портале федеральной государственной информационной системы «Работа России» зафиксировано максимальное количество вакансий, в 4 раза превышающее нынешнее количество безработных в стране.

