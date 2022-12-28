На заседании правительства России подвели итоги года

Правительство России входе своего сегодняшнего заседания подвело экономические итоги 2023 года, а также утвердило Стратегию развития металлургии до 2030 года и Стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года.

«Подводя предварительные итоги года в экономике, можно сказать, что негативные прогнозы многих экспертов, западных аналитиков не сбылись. По данным Министерства экономического развития, за 11 месяцев снижение ВВП составило всего около 2% к аналогичному периоду прошлого года. В ноябре рост год к году наблюдался в строительстве, сельском хозяйстве. Увеличивается выпуск электрооборудования. Отмечены положительные показатели в сфере производства транспортных средств, оборудования. Восстанавливается кредитование юридических лиц и граждан. Это существенный фактор для поддержки развития нашей экономики. Объём займов вырос больше чем на 13% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года», — цитирует сайт правительства премьер-министра Михаила Мишустина.

Премьер констатировал, что стабильной продолжает оставаться ситуация и на рынке труда. В ноябре безработица достигла исторического минимума в 3,7%.

«Это во многом результат работы, которая была проделана совместно с депутатами Государственной Думы, сенаторами Российской Федерации в условиях беспрецедентных санкций. Как отмечал глава государства, всем ветвям и уровням власти страны требовалось действовать решительно, согласованно и быстро. В сжатые сроки были обеспечены меры, которые защитили внутренний рынок России от внешнего давления, поддержали развитие инфраструктуры в регионах, сохранили действующие сегодня производства. Оперативно решались вопросы помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Им были предоставлены налоговые и кредитные льготы, гарантии сохранения рабочих мест, соответствующая социальная защита. Подготовка необходимых документов шла в ускоренном режиме, но при этом максимально качественно. Ведётся активная работа по правовой интеграции четырёх новых территорий в состав Российской Федерации», — подчеркнул Михаил Мишустин на заседании кабмина и перешел к другим вопросам повестки дня.

Одними из ключевых в ней стала стратегия развития отечественной металлургии. Она предполагает стимулирование внутреннего спроса, переориентацию экспорта на внутренний и альтернативные зарубежные рынки, оптимизацию налоговой нагрузки, дальнейшее расширение железнодорожной, портовой инфраструктуры, обеспечение отрасли критически важным сырьем, оборудованием, комплектующими и материалами.

«Долгосрочный план действий в этой значимой для страны сфере был разработан по поручению главы государства. Он носит комплексный характер, учитывает все произошедшие изменения как в макроэкономике, так и на мировых рынках чёрных и цветных металлов. В новых условиях крайне важно усилить независимость отрасли в отношении сырья, его переработки, а также всех нужных технологий и оборудования. Особое внимание будем уделять расширению сбыта услуг и продукции отечественных предприятий. Прошу Минпромторг как можно быстрее принять все необходимые решения для обеспечения реализации стратегии и подготовить, что очень важно, перечень приоритетных инвестиционных проектов в металлургии, которые позволят достичь технологического суверенитета в этой отрасли», — отметил Михаил Мишустин.

Затем он перешел к стратегии развития автопрома, которая направлена на решение еще более масштабных задач. Документ предполагает удвоение выпуска автомашин уже в ближайшие два-три года.

«Именно такую задачу — насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, ставил перед правительством Президент. Основные усилия будут направлены на научные исследования, разработку и организацию производства в нашей стране компонентов и систем. Реализация стратегии поможет и смежным отраслям, которых у автопрома очень много. Это и металлургия, и металлообработка, химия, электротехника, электроника, информационные технологии, программное обеспечение. Предложенные меры укрепят национальную безопасность нашей страны», — заявил Михаил Мишустин.

Также члены правительства рассмотрели вопросы, касающиеся земельного регулирования и законодательных инициатив по интеграции школ, вузов, научных учреждений четырёх новых регионов в российское правовое поле.