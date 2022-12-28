Нефть равняется на Москву

Фьючерсы на нефть марки WTI выросли до 80 долларов за баррель в среду, достигнув самого высокого уровня более чем за три недели. Объявленное уже на начало января 2023 года ослабление китайских ограничений, введенных в связи с распространением вируса Covid, улучшило прогноз по темпам спроса на сырье, в то время как запрет России на экспорт для потребителей с предельными ценами вызвал опасения по поводу предложения.

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Китай заявил, что опять начнет выдавать паспорта и разрешения на поездки в Гонконг жителям материковой части в начале января, а также возобновит работу контрольно-пропускных пунктов на границах с Гонконгом и Макао.

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Тем временем Москва предприняла шаги по запрету экспорта российской сырой нефти и нефтепродуктов тем иностранным покупателям, которые придерживаются предельных цен G7, известных как ценовой потолок. Впрочем, обращают внимание участники рынка, России пока не пошла на крайние меры, которые могли бы нарушить глобальные потоки поставок.

С момента введения Европейским союзом эмбарго на поставки российской морской нефти и связанного с этим ограничения цен, Россия старается перенаправить потоки из Европы покупателям в Азии. Согласно данным Reuters, экспорт флагманской сырой нефти марки Urals, поступающей из портов Балтийского моря, может упасть на 20% уже в этом месяце. Согласно опросам издания, российские продавцы не без труда находят достаточное количество судов для перевозки нефти. По их оценкам, экспорт Urals из портов Балтийского моря может упасть с 6 до примерно 5 млн тонн в декабре.

Официальные лица в Москве неоднократно заявляли, что они не будут соблюдать ограничение, даже если это повлечет за собой сокращение добычи нефти. Более того: накануне вечером, 27 декабря президент Владимир Путин уже подписал указ об ответных мерах на введение Западом потолка цен на российскую нефть, запретив с февраля ее поставки покупателям, которые примкнули к этому ограничению.

«Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя», — говорится в указе.

Документ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года. Запрет на поставки нефти, установленный этим указом, будет применяться непосредственно с 1 февраля, а запрет на поставки российских нефтепродуктов — «с даты, определяемой правительством РФ, но не ранее, чем со дня вступления в силу настоящего указа».

Вводимые теперь уже самой Россией ограничения усиливают неопределенность на мировых энергетических рынках, поскольку возможные перебои в поставках могут привести к колебаниям цен на нефть.

Фактически, как уже писал «Эксперт», тем, кто ввел «потолок», не достанется ни капли российской нефти, при этом дисконт для тех, кто не примкнул к режиму потолка, по-прежнему может устанавливаться по-рыночному гибко. В условиях же неизбежного раньше или позже взлета мировых цен на нефть, вызванного ограничениями в отношении российских углеводородов, Россия сможет еще и диктовать цены.

Потенциальный рост цен подтверждают и в недружественных странах. Например, аналитик сырьевого рынка в банке Handelsbanken Кристиан Копфер заявил телеканалу SVT, что запрет России на продажу своей нефти странам, установившим потолок цен на ее сырье (страны большой семерки, ЕС и Австралия), вызовет значительный рост цен

«Думаю, нам придется продолжить жить со значительно более высокими ценами, чем те, к которым мы привыкли», — передает ТАСС слова эксперта. Он считает, что такой ответный ход РФ был вполне ожидаем. Причем, для всех сторон, включая тех, кто ввел потолок цен. Копфер объясняет прежние большие объемы закупок нефти у России экономической целесообразностью: сейчас, когда брать это сырье придется где-то еще, платить придется больше.

Однако самую большую озабоченность у Копфера вызывает намерение России сократить добычу нефти. По его мнению, сочетание снижения добываемых объемов с постепенным возвращением китайской экономики в прежнее состояние может существенно поднять мировые цены на нефть. «В этом отношении Россия является чрезвычайно важным актором на глобальном нефтяном рынке. И сокращение производства может оказать значительный эффект на нефтяные цены», — поясняет эксперт.

Цены могут уйти выше 100 долларов

На этом фоне, указывает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, нефтяные котировки продолжают свое победоносное восхождение уже третью неделю после падения до 75,16 долл. в начале месяца. Но ситуация остается достаточно неопределенной и факторов, которые могут двинуть стоимость бочки вверх или вниз, все еще достаточно.

Восстановлению цен способствовало несколько событий, влияющих на баланс спроса и предложения. В частности, надежды на открытие экономики Китая, снижение доллара к мировым валютам, ожидание ответа со стороны России на введение потолка цен, а также разлив нефти на трубопроводе в США. После длинных выходных, связанных с празднованием католического рождества, во вторник цены на нефть в течении дня находились выше 85 долл. за баррель.

Рост котировок поддержали новости из США и Китая. В Штатах сильнейший снежный шторм остановил часть предприятий нефтяной инфраструктуры, вызвав не только снижение спроса, но и падение предложения. Китай же в понедельник объявил о снятии строгих мер контроля и снижении уровня борьбы с COVID-19. Но по КНР остается еще множество вопросов. Снятие всех ограничений усиливает надежду на восстановление экономической активности страны, а значит и бурный рост спроса на нефть и нефтепродукты.

В то же время неясно, как будут действовать власти дальше, ведь после снятия всех блокировок в Китае коронавирусом заразилось около 20% населения и цифра продолжает увеличиваться, отмечает Николай Вавилов.

Вечером позитива для котировок добавили новости из России. Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. По словам аналитика, стремительного ралли эта новость не вызвала, так как правительству еще необходимо составить набор документов и номенклатуру товаров, а также установить дату, с которой прекращаются поставки нефтепродуктов. Вдобавок, специальным решением президента поставки могут разрешать.

В итоге ситуация на нефтяном рынке остается напряженной и крайне неопределенной, констатирует Николай Вавилов. Если Китай сможет функционировать в текущей ситуации с коронавирусом и мировая рецессия не нагрянет в 2023 году, а ОПЕК+ продолжит политику сокращения добычи нефти, и в условиях, когда с рынка может исчезнуть часть объемов из России, цены на нефть могут вполне преодолеть планку в 100 долл. за баррель. В противном же случае падение в рецессию мировой экономики резко замедлит спрос на сырье, что окажет давления на нефтяные цены и тогда котировки могут уйти ниже 60 долл. за баррель.

Представленный Россией ответ на потолок цен в целом соответствовал рыночным ожиданиям, поэтому нефтяные котировки ограничились лишь коротким скачком, после которого ключевые нефтяные бенчмарки перешли к коррекции, подтверждает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

По его словам, краткосрочные драйверы роста уже отыграны, для его продолжения поводов пока нет. Между тем, на горизонте первого квартала 2023 года восстановление спроса в Китае может совпасть с просадкой российской добычи, что усилит дефицит на рынке и может подтолкнуть цены вверх в район выше 90 долларов за баррель.