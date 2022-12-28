Объединенная авиастроительная корпорация поставила Минобороны партию Су-57

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) передал Министерству обороны России партию серийных истребителей пятого поколения Су-57 и многоцелевых истребителей Су-35С.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), которая входит в госкорпорацию «Ростех», КнААЗ изготовил и передал военному ведомству очередную партию Су-57 в рамках программы поставок текущего года.

По словам, генерального директора ОАК Юрия Слюсаря, авиазавод в Комсомольске-на-Амуре выполнил программу текущего года по производству не только Су-57, но и многоцелевых истребителей Су-35С для российских ВКС.

«Мы продолжим выполнять наши обязательства. Самолёты, запланированные к поставкам в следующем году, уже находятся в производстве», – подчеркнул гендире Слюсарь.

Как ранее писал «Эксперт», ОАК сообщила о первом полёте модернизированного самолёта Су-57, который состоялся 21 октября текущего года в Подмосковье, на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова. Известно, что самолёт пилотировал лётчик-испытатель ОКБ Сухого, Герой Российской Федерации, Сергей Богдан. Полёт длился 56 минут и прошел без замечаний.

Наша справка

Самолёт Су-57 производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Истребитель предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, а также для поражения наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО.

Первый полет этой машины состоялся 29 января 2010 года. Контракт на производство Су-57 по личному распоряжению президента РФ Владимира Путина был подписан в ходе форума «Армия-2018».

Серийные поставки Су-57 начались в 2022 году. К концу 2024 года ВКС РФ получат 22 истребителя, а к 2028 году их число в российских войсках будет доведено до 76.

