Орешкин: темпы экономического развития России могут ускориться в 2023 году

Темпы экономического развития России в 2023 году могут ускориться. Об этом заявил РБК помощник президента страны Максим Орешкин.

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По его словам, в начале года страну ждёт позитивный импульс от реализации накопленной денежной массы. Пока наибольший объём денежных средств находится на корпоративных счетах. Эти деньги накопились за 2022 год. Всего же с начала года объём денежной массы возрос примерно на 13 трлн рублей или на 20%. При этом основной рост пришёлся на счета предприятий — 8 трлн рублей, прирост составил 34%.

«Это довольно большой объем средств, которые в экономику не идут», — отметил Орешкин. И предположил, что ситуацию удастся исправить путём увеличения заработных плат, инвестиций и пополнения товарно-материальных запасов.

При этом пока в экономике России будет сохраняться волатильность, и позитив не сможет в полной мере пересилить этот тренд, считает Орешкин.

«Фундаментальные факторы говорят о том, что в начале следующего года хороший позитивный импульс в экономике у нас будет», — сказал помощник президента.

Добавим, по данным ЦБ России, к 1 ноября денежный агрегат М2 (наличные деньги в обращении и депозиты в рублях) возрос с начала начала года на 24% и достиг 75,6 трлн рублей.

