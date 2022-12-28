Путин подписал законы о гарантировании прав участников добровольных пенсионных программ

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о создании в России системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ.

Согласно документам, опубликованным на портале правовой информации, предусматривается создание на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) системы страхования на случай банкротства негосударственных пенсионных фондов (НПФ) или лишения их лицензии.

При этом компенсации будут выплачиваться из фонда гарантирования пенсионных резервов, пополняемых из взносов НПФ и некоторых других источников.

Если владелец счёта продолжает вести накопление средств, ему гарантирована компенсация до 1,4 млн руб., если уже получает со счёта пенсионные выплаты, то гарантирована выплата пенсии в текущем размере, но не более 2-х размеров социальной пенсии по старости.

Закон вносит в действующее законодательство изменения, которые необходимы для реализации базового документа. В частности, это касается особенностей рассмотрения дела о банкротстве негосударственных ПФ, исполнения АСВ функций временной администрации и полномочий конкурсного управляющего НПФ, а также ведения агентством реестра обязательств фонда.

Причём требования АСВ, которые приобретены после выплаты или перевода гарантийного возмещения в другой НПФ, удовлетворяют в составе требований кредиторов первой очереди за счёт средств пенсионных резервов и конкурсной массы.

Как ранее писал «Эксперт», Минфин готовит перечень ситуаций, при которых можно будет воспользоваться накоплениями, сформированными по системе обязательного пенсионного страхования и замороженными с 2014 года.