Путин принял участие в запуске первого завода будущего промышленного кластера в Псковской области

Президент России Владимир Путин открыл 28 декабря производство на заводе компании «Титан-Полимер» в Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Предполагалось, что он посетит Псковскую область лично. Но из-за непогоды поездка не состоялась. Церемония запуска производства прошла дистанционно.

Глава государства отметил, что на предприятии будут выпускаться большие объёмы полимерной продукции. И поблагодарил всех специалистов, которые приняли участие в его создании и применили для этого передовые инженерные решения и технологии, а сейчас запускают это современное предприятие, укрепляя тем самым промышленный суверенитет России.

«Проектная мощность завода – порядка 72 тысяч тонн различных видов полимерной продукции в год, которая востребована в фармацевтике, при изготовлении медицинских препаратов и пищевой упаковки, в других областях. Уверен, что ваш завод, уважаемые коллеги, поможет этот спрос обеспечить, внесёт свой вклад в импортозамещение», — сказал Владимир Путин.

Он также отметил, что в Псковской области планируется сформировать промышленный кластер из предприятий, которые будут использовать эту продукцию в качестве сырья. И подчеркнул, что эта идея хорошая и интересная.

«Рассчитываю, что региональные власти подумают над этим вопросом. Такая кооперация, запуск производств позволит создать новые рабочие места, будет укреплять экономику и социальную сферу региона, придавать дополнительные стимулы малому и среднему бизнесу, занятому в смежных отраслях», — подчеркнуло глава государства.

Он также добавил, что государство будет будет поддерживать создание таких производств. Они необходимы России для динамичного развития экономики и увеличения выпуска собственной качественной продукции. Государство продолжит способствовать развитию по всей стране современных, высокотехнологичных компаний и будет создавать для инвесторов максимально комфортные условия.

Отметим, завод является одним из основных резидентов особой экономической зоны «Моглино». Изготавливаемые на нём полимеры применяются в производстве промышленной упаковки, в фармацевтике, а также в радио- и микроэлектронике.