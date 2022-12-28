Рекордный спад добычи в ключевом газовом бассейне США усугубил энергетический кризис

Поставки из Аппалачского бассейна природного газа (крупнейшего в США) сократились на 9 млрд куб. футов (примерно 254 млн. куб. метров) или на 27% по сравнению с обычным уровнем, -- выяснили аналитики BloombergNEF. Это рекордное значение для данного источника газа с 2013 года. Аномальный холод заморозил многие скважины, что привело к падению производства газа более чем на 20% в штате Пенсильвания. Добыча ресурса в штате Огайо сократилась более чем вдвое, что в свою очередь ограничило поставки на северо-восточном направлении и в долину Теннесси.

Крупными добывающими активами в Аппалачах, на которые приходится более половины потерь добычи в США во время пика зимнего шторма, владеют газовые бурильщики, в том числе EQT Corp., крупнейший производитель природного газа в стране, а также Southwestern Energy Co. и Antero Resources Corp. Поставщики при этом в значительной степени полагались на запасы газа, хранящиеся в соляных кавернах и истощенных водоносных горизонтах, чтобы не отставать от спроса.

Текущие проблемы усугубляются механическими проблемами в трубопроводной инфраструктуре, старением электросетей и тем, что сетевые операторы плохо спрогнозировали спрос на электроэнергию до начала снежных бурь.

Из-за экстремально низких температур на территории большинства штатов электрические сети не могли так сильно полагаться на соседние системы для поддержки поставок. Вызов был особенно трудным для энергетической компании Duke Energy Corp. Ее активы в штате Северная Каролина связаны с соседними системами, которые обычно могут передавать дополнительную энергию, когда поставки ограничены.

На этот раз такой возможности не было, и фирме пришлось прибегнуть к веерным ограничениям электроэнергии, чтобы поддержать стабильность электросети. Представитель корпорации во вторник объявил, что задача усложнилась, поскольку низкие температуры затронули «коммунальные предприятия от Техаса до Северо-Востока и Среднего Запада».

Рекордное снижение добычи в бассейне Аппалачей произошло в тот момент, когда экстремальные холода вызвали резкий рост спроса на сырье, используемое для обогрева домов и топлива для электростанций. Это усугубляет ситуацию для многих граждан, которые лишились доступа к электричеству из-за аномальных снежных бурь.

Сильный ветер оборвал линии электропередач, а трансформаторы вышли из строя из-за сильного холода, что еще больше увеличило нагрузку на электроснабжение. Агентство Bloomberg полагает, что потребители обязательно столкнутся с высокими счетами за коммунальные услуги после этого климатического бедствия, которое уже привело к росту оптовых цен на электроэнергию.

В целом, резкое похолодание за счет широкого охвата штатов поставило крупнейшие энергосистемы на грань катастрофы, обнажив недостатки энергосистемы США, которые выражены в ограниченном объеме запасов газа и непредсказуемости солнечных и ветряных генераторов. Bloomberg предупреждает, что такие события могут стать более частыми, поскольку изменение климата ведет к более экстремальным погодным условиям.

