Россия и Турция приступили к реализации проекта газового хаба

Москва и Анкара приступили к проработке реализацию проекта создания газового хаба на территории Турции.

Об этом на предновогоднем селекторном совещании заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, отметивший, что российские морские газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в настоящее время уверенно работают, передаёт ТАСС.

«А сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране, – подчеркнул он. – Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации».

По словам Миллера, газовый хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа.

Как ранее писал «Эксперт», по словам вице-премьера Александра Новака, участие в проекте по созданию газового хаба в Турции смогут принять как поставщики из РФ, так и экспортёры из других стран.

Замглавы правительства при этом отметил, что суть международного проекта – создание площадки, на которой цена на сырьё будет устанавливаться рыночным способом, «альтернативным от тех, которые сегодня формируются на голландской, английской или других». Также чиновник отметил, что на западных биржах цены определяются сомнительным путем.

«Работают боты, которые активно участвуют в торговле и цены иногда носят необъективный характер», – пояснил Новак.