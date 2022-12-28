Российский автопром прирастет крупным узлом

Количество российских автомобилей за три предстоящих года должно увеличится вдвое. Об этом сообщил накануне вице-премьер правительства, глава Минпромторга Денис Мантуров, представляя на совещании кабинета министров стратегию развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года. Документ предполагает базовый и целевой сценарии. В случае реализации второго объем господдержки потребуется наращивать.

«В обоих вариантах задачи технологического суверенитета, обозначенные президентом, будут достигнуты, но в целевом сценарии с увеличенным объемом государственной поддержки рассчитываем уже на первом этапе — до 2025 года — выйти на более амбициозные показатели, а именно утроить производство автокомпонентов и в два раза увеличить суммарный выпуск всех видов автомобилей», — приводит РИА «Новости» слова вице-премьера.

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Запад уехал, Восток подъехал

«Эксперт» постарался выяснить какой сегмент возрождающегося российского автопрома может наиболее заметно пополниться в результате реализации озвученных планов правительства, и какими особенностями обусловлены эти планы.

«Сейчас многие иностранные бренды, которые производили автомобили в России, ушли, производство прекратили, — отметил в комментарии “Эксперту” руководитель пресс-службы аналитического агентства "Автостат" Азат Тимерханов. — Соответственно, сейчас у нас много пустующих мощностей, и эти мощности, которые оставили зарубежные компании, надо будет загружать. Сюда предполагается привлечь компании дружественных стран, Китая, в первую очередь. Может быть Индии, Ирана, Вьетнама. Видится так, что их компании будут собирать автомобили под некоторыми отечественными брендами».

Например, было объявлено, что на бывшем заводе «Ниссан» в Санкт-Петербурге будут производить автомобили под брендом «Лада». В качестве «доноров» выступят китайские производителей, как сейчас это происходит с «Москвичом». Ведь, по сути, производимый сейчас «Москвичи» — это перелицованные кроссоверы JAC.

«Думаю, что это один из способов увеличить долю отечественных автомобилей. Речь на первом этапе будет идти о крупноузловой сборке. Потом — постепенная локализация компонентов и переход к мелкоузловой сборке», — предположил Азат Тимерханов.

Такси и каршеринг без пополнения не останутся

Говоря о конкретных типах автомобилей, которые скоро встроятся в российский дорожный траффик, представитель «Автостата» заметил, что с высокой долей вероятности приоритет при производстве возрождающихся отечественных марок будет отдан наиболее востребованным на рынке моделям.

«Что сейчас производят на российском рынке? Самый крупный и популярный сегмент — сегмент кроссоверов, внедорожников SUV и автомобилей "В" класса. Если кроссоверы, внедорожники занимают более половины рынка — 55-60%, то сегмент автомобилей "В" класса — примерно 35%. Суммарно — 90-95%. Думается, что те автомобили, которые пополнят российский рынок, будут, скорее всего, относиться к этим сегментам. Думаю, что можно ожидать также пополнения в более крупных сегментах — "С" и "D"», — подчеркнул Азат Тимерханов.

Он добавил, что сейчас в России не производят популярные корейские модели — «Солярис», «Киа Рио». Нет и производства чешской «Шкоды Рапид». А ведь именно эти машины пользовались повышенным спросом, в частности — в корпоративных продажах. «Думаю, что этот сегмент тоже будет пополняться, чтобы не было дефицита в такси и каршеринге», — указал эксперт.

Говоря о востребованности новых российских авто, Азат Тимерханов констатировал, во все будет зависеть от их стоимости. «Если у нас будет больше автомобилей, которые производятся в России, то это, в первую очередь, позволит решить проблему имеющегося на настоящий момент дефицита, и позволит удовлетворить спрос», — заключил он.