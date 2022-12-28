Росстат назвал отрасли, в которых выросла предпринимательская уверенность

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в ноябре вырос в добывающих отраслях, но снизился в обработке. При этом три четверти руководителей предприятий из обоих отраслей оценивают текущее экономическое положение как удовлетворительное, следует из информации Росстата.

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«Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях незначительно вырос – на 0,3 п.п. за месяц (с (-)2,3% в октябре 2022 года до (-)2,0% в ноябре 2022 года). Число оптимистов, ожидающих в перспективе роста выпуска в добывающей промышленности, лишь на 1 п.п. выше, чем доля пессимистов. Однако более 80% руководителей считают, что в будущем объемы выпуска их продукции не изменятся, а останутся на текущем уровне», — говорится в сообщении Росстата.

Согласно статистике, 76% руководителей предприятий сырьевого сектора оценивали в ноябре текущее экономическое положение своих производств как стабильно удовлетворительное. При этом, число оптимистов, надеющихся на улучшение состояния предприятий через полгода, превысило количество пессимистов на 4% и составило 13%. Большинство же руководителей предприятий добывающих отраслей рассчитывают, что в будущем ситуация по крайней мере не ухудшится.

«Индекс предпринимательской уверенности среди руководителей предприятий и компаний в обрабатывающих отраслях снизился на 0,7 п.п. (с (-)3,0% в октябре 2022 года до (-)3,7% в ноябре 2022 года). Число оптимистов, ожидающих увеличение выпуска продукции в ближайшие три месяца, превысило долю пессимистов на 9 п.п. (20% руководителей ожидают роста производства, 11% – снижения). Тем не менее большинство респондентов (68%) пока не отмечают существенных изменений», — отметили в Росстате.

Три четверти руководителей предприятий обрабатывающих отраслей оценивают текущее экономическое состояние как удовлетворительное, при этом 69% уверены в стабильном функционировании своих предприятий в ближайшие полгода. Однако 16% респондентов отметили наличие проблем на производствах (количество пессимистов здесь превысило число оптимистов на 7%).

По мнению руководителей производств, ключевыми препятствиями для роста являются неопределенность экономической ситуации (отметили 40% респондентов в сырьевых отраслях и более 60% – в обрабатывающих), высокий уровень налогообложения (более 25% из сырьевого сектора и 34% – из обрабатывающего), нехватка финансов (22% и 29% респондентов соответственно) и недостаточный спрос на внутреннем рынке (23% и 41% соответственно).

В целом, по данным Росстата, за 11 месяцев 2022 года промышленное производство снизилось на 0,1% по сравнению с январем-ноябрем 2021 года. В ноябре рост объемов производства в сравнении с ноябрем 2021 года показал только энергетический сектор – на 1,5%.

Максимальный рост объемов продемонстрировали: производство прочих транспортных средств и оборудования, включая авиатехнику и судостроение, – на 16,5%; производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – на 15,9% и производство одежды – на 8,7%.

