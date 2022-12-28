Рубль уходит на выходные

По итогам сегодняшнего дня стоимость российской валюты снизилась на 2,5% до 72,19 руб. за доллар. При этом снижение курса рубля продолжалось плавно в течение дня. Это говорит о том, что крупных игроков, пытающихся переломить тренд, на рынке сейчас нет.

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