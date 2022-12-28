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Рубль уходит на выходные

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
28 декабря 2022, 20:07

Курс рубля продолжил начатое вчера падение на росте геополитических рисков и в ожидании возобновления покупок валюты в ФНБ. Фондовые трейдеры ослабление рубля проигнорировали.

Коллаж: Тамара Ларина