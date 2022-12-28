Сокращение использования иностранных авиационных технологий не сказалось на эффективности «Аэрофлота»

Сокращение возможностей по использованию зарубежных авиационных технологий никак не повлияло на работу «Аэрофлота». Об этом в интервью РБК заявил гендиректор компании Сергей Александровский.

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«Абсолютно никак не сказалось. Стало менее удобно, может быть, в чем-то. Но мы достаточно быстро занимаемся трансформацией», — сказал руководитель крупнейшего российского авиаперевозчика.

В качестве такого примера он привел использование отечественной «Леонардо» вместо зарубежных систем бронирования билетов.

При этом Александровский отметил, что процесс идёт не так быстро, как хотелось бы. Дело в том, что на рынке представлены далеко не все необходимые решения. Например, отсутствует альтернатива швейцарской системе летной годности AMOS. Необходимы либо существенная доработка программы, либо даже разработка новой. Однако это не влияет на эффективность «Аэрофлота».

Гендиректор также добавил, что компания поддерживает неформальные контакты со многими иностранными партнёрами. С кем-то обсуждают возможные форматы коммерческого взаимодействия. Но в нынешних условиях договорённость с одним лицом не означает получения желаемого результата. «Нужно пройти всю цепочку контрагентов», — отметил Александровский.

Напомним, группа «Аэрофлот» состоит из трёх перевозчиков и ещё шести компаний. В 2021 году суммарный пассажиропоток «Аэрофлота», «Победы» и «России» составил 45,8 млн человек. Это 41,3% от общего числа пассажиров, перевезённых авиакомпаниями России.

Доля акций ПАО «Аэрофлот» у государства выросла в 2022 году с 57,34 до 73,77%. 25,03% обыкновенных акций находятся в свободном обращении.

