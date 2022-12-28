Социальная поддержка и углеродная нейтральность: в Эн+ рассказали о главных событиях 2022 года произошедших в компании

Наиболее заметна в этом направлении деятельность компании Эн+, которая помимо решения производственных задач, в 2022 году запустила крупные эко- и соцпроекты, а также участвовала в развитии в культурной жизни регионов страны. Группа подвела итоги года и составила топ-10 наиболее ярких событий, произошедших в компании .

Свои рядом

В уходящем году Эн+ отметила свое 20-летие. В культурных мероприятиях, посвященных этому событию, приняли участие около 6,5 тыс. человек. Крупный фестиваль «Энергия» в течение трех дней проходил в Иркутске, куда приехали столичные звезды со своими спектаклями, выставками и творческими встречами. Среди них были Константин Богомолов, Юрий Шахоян, Александр Цыпкин, Аглая Тарасова и многие другие.

Помимо этого, компания сделала акцент на повышении уровня жизни своих сотрудников. Так, в конце февраля всем увеличили заработную плату на 10%, ввели доплату семьям с детьми-инвалидами в размере 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка. Сотрудникам все также доступны ипотечные кредиты в банках-партнерах по низкой ставке без первого взноса. При этом Эн+ компенсирует половину платежа. За такие мероприятия по поддержке компания получила «Золото» в рейтинге лучших российских работодателей по версии Forbes.

Поддержка здорового образа жизни и интереса к спорту еще один приоритет Эн+. В частности, в рамках программы «На лыжи!» компания инвестировала в реконструкцию в Красноярском крае лыжного полигона Дивногорского техникума лесных технологий более 35 млн рублей. На современном полигоне появилась обновленная трасса с освещением, покрытием для тренировок не только зимой, но и летом. Были открыты медицинский кабинет, мужская и женская раздевалки, комнаты хранения инвентаря, судейская. Еще в этом году Эн+ подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией Ангарского городского округа. Теперь беговые лыжи будут включены в школьную программу округа в качестве обязательных уроков физкультуры. В проекте участвует 21 школа, а это более 3 тысяч детей. Эн+ закупила необходимое для занятий оборудование и экипировку, инвестировала более 7 млн рублей. Подобные инициативы стали возможны только благодаря основателю Эн+ Олегу Дерипаске. Так, например, на открытии Тайшетского алюминиевого завода в прошлом году он заявил: «У людей здесь должен быть такой же уровень комфорта, как в крупных городах, как в той же Москве».

Стипендиальная программа Эн+ в 2022 году стала доступна не только для студентов-энергетиков и металлургов, но и будущих медиков и педагогов. Выплаты в размере от 2,5 до 25 тыс. рублей в месяц в этом году получили 179 студентов из 16 городов России. Это почти в три раза больше, чем годом ранее, когда стипендиатами стали 66 студентов. Дополнительно к этому компания инвестировала 41 млн рублей в открытие трех центров компетенций для школьников «Мультилаб» в Иркутске, Красноярске и Дивногорске. В таких лабораториях ученики могут пользоваться компьютерами, звуковым и видеооборудованием, а также оборудованием для робототехники, 3D-моделирования, и интернета вещей.

Энергоразвитие регионов

Сделать электроэнергию более надежной и доступной для населения и экономики Сибири помогает программа модернизации «Новая энергия». В рамках нее проводятся работы по ремонту и усовершенствования ГЭС Ангаро-Енисейского каскада. В первом полугодии 2022 года за счет модернизированного оборудования на Братской, Усть-Илимской, Иркутской и Красноярской ГЭС выработка составила 982,4 млн кВтч. Это предотвратило выбросы парниковых газов приблизительно на 1 139 тыс. тонн CO2 эквивалента за счет частичного замещения выработки электроэнергии на ТЭС энергосистемы. Также в уходящем году на Красноярской ГЭС заработали гидроагрегаты №10 и №6, на Иркутской ГЭС - обновленный гидроагрегат №7, а на Братской ГЭС в ближайшее время запустят гидроагрегат №4.

В Братске в 2022 году теплосети стали более надежными: компания перевела теплоснабжение с Галачинской котельной на ТЭЦ-6 и за три года инвестировала в это более 1,4 млрд рублей. Работы помогли сделать теплоснабжение более эффективным и экологичным.

Эковклад и углеродная нейтральность

Эн+ в 2021 году одной из первых в России поставила цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 год. В уходящем году несмотря на негативный внешнеполитический и экономический фон компания продолжила придерживаться принципов и планирует как минимум на 35% к 2030 году сократить выбросы парниковых газов. Для достижения этих целей предприятие модернизирует свои объекты и предпринимает меры по снижению разрушающего воздействия на окружающую среду.

Например, в мае 2022 года Эн+ стала инициатором создания Ассоциации «Байкал без пластика». Участники выступают против использования одноразовой посуды на Байкальской природной территории, поддерживают создание инфраструктуры для раздельного сбора отходов и системы рециклинга, а также способствуют развитию экологической культуры среди населения и туристов. Для этого проводятся публичные и волонтерские мероприятия и масштабная рекламная компания.

В этом году к проектам Эн+ присоединилась Республика Бурятия. В рамках «360» волонтеры убрали более 6 тонн мусора, а в ходе «Под зеленым крылом» - высадили свыше 25 тыс. саженцев сосны. Шесть бурятских проектов выиграли гранты Эн+ на экоразвитие, на каждый из которых выделили до 600 тыс. рублей.

В Иркутской области и Красноярске в 2022 году в общей сложности заработали 10 новых электрозаправочных станций, открытых Эн+. Такие электрозаправки значительно экономят затраты на передвижение. Например, для заполнения на 80% емкости аккумулятора Nissan Leaf потребуется около 20 минут, а стоимость 100 километров пробега получится примерно в два раза ниже, чем на бензиновом авто подобного класса.