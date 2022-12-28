S&P Global: дефицит сжиженного газа приведет в 2023 году к очень высокой волатильности на газовых рынках

Крайне высокая волатильность на мировых рынках сжиженного газа (СПГ) в 2023 году будет поощрять СПГ-терминалы в США продолжать работать на полную мощность, говорится в годовом исследовании S&P Global Commodity Insights, посвященном энергетике. При этом цены в главном газовом хабе Америки - Henry Hub скорее всего снизятся, потому что мощности по сжижению газа останутся на прежнем уровне. Несмотря на очень высокие цены на СПГ дефицит новых мощностей по сжижению газа не даст сильно вырасти его производству, как наверняка, хотелось бы покупателям газа в Европе и Азии. В результате газовым рынкам (особенно это будет заметно в Европе) пытаться сбалансировать снижение спроса с существующими запасами вместо роста производства СПГ. Для Европы не исключается усиление в 23-м году дефицита на газовых рынках и на рынках электроэнергии. Главная причина столь опасной динамики заключается, подчеркивают авторы исследования S&P Global, в том, что следующий год будет для Европы первым годом без значительных объемов российского трубного газа.

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Европейцы сейчас лихорадочно строят СПГ-инфраструктуру, пытаясь заменить поставки российского трубного газа сжиженным, главным образом, из Соединенных Штатов. Явная нехватка СПГ-терминалов на северо-западе Европы привела в 2022 году к разрыву связи между ценами доставленного на континент сжиженного газа и континентальной ценой TTF. При этом Platts DES Northwest Europe достиг в начале октября рекордного дисконта в 29 долларов за миллион британских термических единиц (МБТЕ) к TTF. Затем он, правда, так же значительно снизился и сейчас находится на привычном уровне около 10 долларов за МБТЕ.

S&P Global также ожидает в следующем году резкого роста европейской СПГ-инфраструктуры, что позволит существенно улучшить ситуацию с приемом доставленного газа. К концу года будут уже работать или продолжится строительство 10 СПГ-терминалов.

На мировых газовых рынках наиболее важным фундаментальным фактором, определяющим глобальный спрос в 2023 году, будет, по словам Дэна Клейна из S&P Global, политика Пекина по отношению к коронавирусу. В этом году многочисленные локдауны снизили спрос на энергию в КНР, что стабилизировало ситуацию на газовом, нефтяном и угольном рынках в Европе, которая после 24 февраля весь год пыталась отказаться от российских энергоносителей и найти им замену.

Аналитики и экономисты в S&P Global считают, что после практического отсутствия роста спроса на энергоресурсы в Китае в этом году в 2023-м он вырастет до 3,3 млн бар./д. в пересчете на нефть. Ожидается, что рост спроса на энергию в Поднебесной составит почти половину (47%) всего глобального роста в следующем году.

В текущем году благодаря высоким ценам на газ американские СПГ-терминалы весь год работали на полную мощность. По состоянию на 8 декабря спрос на природный газ в США составлял, по данным S&P Global, ок. 325 млн м³/д. Причем, неделей ранее, 1 декабря, он достигал 368 млн м³/д.

Очень важным событием года с жирным знаком «-» в американском газовом секторе был летний пожар на одном из крупнейших СПГ-терминалов в техасском городе Фрипорт. С момента ЧП прошли полгода, а терминал так и не возобновил работу даже в частичном режиме. Дата начала работы СПГ-терминала во Фрипорте несколько раз переносилась на более поздний срок. Сейчас все, особенно, европейцы, получавшие американский СПГ именно из Фрипорта, надеются, что он возобновит работу в самом конце этого года. За исключением возобновления работы СПГ-терминала во Фрипорте, S&P Global не видит никакого роста СПГ-мощностей в США в 23-м году. Первые признаки появятся лишь в конце 2024 года. Во второй половине этого года ожидается ввод в строй СПГ-терминала Golden Pass мощностью 18,1 млн тонн/год.

Тем не менее, при отсутствии новых СПГ-мощностей ожидается рост производства газа на 85 млн м³/д. Конечно, это совсем немного, по крайней мере, значительно меньше, чем хотели бы видеть покупатели американского СПГ в Европе и Азии. Согласно прогнозу S&P Global цены Henry Hub в следующем году в среднем составят 5,47 доллара за МБТЕ. Причем, в первом квартале прогнозируется резкий рывок почти до 7 долларов за МБТЕ, после чего во втором и третьем кварталах последует снижение до менее 5 долларов за МБТЕ.

С прогнозом аналитиков и экономистов относительно крайне высокой волатильности на газовых рынках в 2023 году соглашается и большинство производителей газа.