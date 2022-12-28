Суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства оператора «Северного потока — 2»

В Швейцарии суд продлил процедуру банкротства компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG. Об этом говорится на сайте официального торгового бюллетеня страны.

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Теперь срок процедуры продлён до 10 июля 2023 года. Такое решение принял суд кантона Цуг. Этим решением выплаты кредиторам приостановлены еще на полгода.

Отметим, в сентябре суд уже приостанавливал процедуру банкротства оператора до 10 января.

Напомним, «Северный поток — 2» пролегает от Ленинградской области до Германии по дну Балтийского моря. Он состоит из двух веток, общая мощность которых составляет 55 млрд кубометров газа в год. Строительство было завершено в сентябре 2021 года. Но из-за противодействия руководства Германии ( под давлением ЕС) ввести его в эксплуатацию не удалось. А в сентябре 2022 года газопровод был повреждён в результате диверсии.

