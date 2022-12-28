ЦБ призвал банки не предлагать клиентам страховки от кражи денег с карт

Банк России выявил случаи, когда кредитные организации предлагали своим клиентам-физлицам дополнительно страховать их средства на карте от мошеннических действий. При этом суммы операций, совершенных без согласия клиента, банки и так должны возмещать при определенных условиях в рамках действующего законодательства, говорится в информационном письме ЦБ.

Статья по теме: «Средний чек» хищения с карточек россиян за три года вырос на 30%

«В силу части 12, части 15 статьи 9 Закона № 161-ФЗ кредитная организация обязана возместить физическому лицу сумму операции, совершенной без согласия клиента после получения от клиента уведомления в соответствии с частью 11 статьи 9 Закона № 161-ФЗ, а также сумму операции, совершенной без согласия клиента до момента направления им уведомления, если не докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без его согласия», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор назвал предоставление за счет средств физлиц услуг добровольного страхования по рискам, аналогичным ответственности кредитной организации по закону «О национальной платежной системе», не соответствующим добросовестному отношению к потребителям.

Как сообщается на просветительском сайте ЦБ «Финансовая культура», по закону банк обязан вернуть украденные с карты деньги, если выполнены два условия:

— Потерпевший сообщил банку о краже денег не позднее следующего дня после того, как банк уведомил о подозрительной операции.

— Не были нарушены правила безопасности при использовании карты. В частности, мошенникам не сообщались данные карты, ПИН-код не хранился вместе с картой и не был написан на самой карте, никто не делал ксерокопии и не фотографировал карту. Если банк докажет обратное, то украденные деньги не вернет.

