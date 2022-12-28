У Microsoft может иметься неожиданная причина для возвращения в Россию

В России вновь начал работать ресурс по поддержке операционной системы Windows. Компания Microsoft не сделала на этот счет никаких заявлений, однако с 28 декабря вновь стало возможно скачать Windows 11 и более ранние версии с сайта без использования VPN, доступны все обновления, включая такие функции, как безопасность и повышение производительности.

О своем уходе из России Microsoft объявил в марте, а ресурс был заблокирован компанией в самом начале осени. Поскольку решение о блокировке явно было политическим, прокомментировать возобновление доступа «Эксперт» попросил не только IT-специалистов, но и политологов.

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Обратный процесс пошел

По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, решение Microsoft связано с тем, что компания не хочет терять российский рынок. «В начале года очень многие компании подчинились глупому требованию политического руководства разных стран закрыть в России производства, продажи и офисы, — заявил «Эксперту» Алексей Мухин. — Теперь начинается обратный процесс».

С таким мнением согласен интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. «На современном рынке есть очень много программных продуктов, незаменимых не существует, — отметил в беседе с корреспондентом “Эксперта” уполномоченный при президенте России. – Сталкиваясь с невозможностью полноценно использовать одну операционную систему или офисный продукт, пользователи начинают пробовать другие. На этом рынке очень важное значение имеет привычка пользователя. Она даже важнее, чем богатый функционал. В Microsoft испугались того, что в России начнут отвыкать от Windows и не захотели терять свою долю рынка».

Дмитрий Мариничев обратил внимание на то, что Microsoft — компания специфическая. По крайней мере, в том смысле, что она сотрудничает с государственными органами США. Вернуться в Россию без ведома Вашингтона она просто не могла. Очевидно, менеджерам удалось согласовать с политиками целесообразность возвращения на наш рынок.

«Я не исключаю того, что решение отключить Россию от Windows было принято менеджментом Microsoft самостоятельно на эмоциональном уровне. Достаточно много эмоциональных решений было со стороны топ-менеджментов различных корпораций по отношению к России, когда они наперегонки закрывали свои бизнесы и ограничивали сервисы. Была истерия, которая нагнеталась очень бойко. Насколько я знаю менталитет американских топов, они бурно и эмоционально реагируют на общественное мнение по поводу политических событий. Этот период нужно было прожить, переболеть, он еще не закончился. Но сейчас истерика постепенно сменяется возвратом к разумным решениям. Соревнование: кто громче хлопнет дверью, кто сделает больнее российскому рынку завершается. Происходит переход к осознанным телодвижениям, основанным на здравом смысле не только с точки зрения бизнеса, но и стратегического интереса. Потому что все, связанное с технологиями коммуникаций, представляет стратегический интерес», — указал Дмитрий Мариничев.

Стоит отметить, что, помимо прочего, у бизнесменов США и ЕС, возможно, был расчет на быстрый эффект для РФ от их демаршей. Они полагали, что без их продуктов в России экономика начнет складываться, как картонный домик. Но когда этого не произошло, появилось понимание, что все жертвы напрасны.

Windows как инструмент шпионов

Между тем, директор Института политических исследований Сергей Марков скептически относится к версии, что уход из России был связан с гражданской позицией иностранных предпринимателей. «Там гражданской позиции в лучшем случае — одна сотая доля процента, — уверен политолог. — Все остальное — это административное давление и страх политических репрессий. Но бизнес выкручивается, пытается найти любые лазейки для того, чтобы восстановить деловые отношения с Россией».

По мнению Cергея Маркова, у менеджмента Microsoft может быть три мотива. «Я отдаю 60% за то, что решение вернуться носит чисто коммерческий характер. Любому бизнесу выгодно присутствовать на российском рынке», — сказал он «Эксперту».

Еще 30% вероятности политолог отводит другому варианту. Спецслужбы главных организаторов войны против России столкнулись с резким уменьшением возможностей для шпионажа из-за отсутствия у российских пользователей обновлений для Windows. Эти возможности решено было восстановить.

«Речь может идти и о подготовке диверсий в цифровом мире, — предположил директор Института политических исследований. — Логика проста: пусть государственные структуры России пользуются американским продуктом, а в случае наступления российского майдана он будет заблокирован, и у руки у власти в цифровом пространстве окажутся связанными на какое-то время».

Оставшиеся 10% Сергей Марков относит на счет любой другой мотивации, «которая нам не известна».

Говоря о «шпионской» версии возвращения Microsoft, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев также вполне допускает, что Windows можно использовать в целях сбора информации. Впрочем, он обратил внимание на то, что для этих целей, если производитель ПО решится нарушить пользовательское соглашение, подходит и любая другая операционная система.