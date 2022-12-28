У Европы начали отбирать американский газ

Во вторник японские фирмы подписали несколько сделок на поставку сжиженного природного газа (СПГ), включая 10-летнее соглашение с оманским поставщиком СПГ, и 20-летнее, подписанное с американской корпорацией, -- выяснили в Reuters.

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Рынок СПГ остается напряженным с тех пор, как начался конфликт на Украине и сократились поставки газа из России в Европу, что привело к рекордным значениям объема импорта СПГ в европейские страны. Это в свою очередь обострило ситуацию с мировыми поставками ресурса, а цены на него существенно выросли.

Государственное информационное агентство Омана Oman News Agency (ONA) во вторник сообщило, что ведущая японская фирма по производству электроэнергии JERA, а также торговые компании Mitsui & Co и Itochu Corp подписали контракты на поставку СПГ с Oman LNG. Общий объем составит 2,35 млн тонн в год.

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JERA, которая является крупнейшим импортером СПГ в Японии, также подписала с оманской компанией на свободной основе контракт, который включает покупку до 12 партий или около 800 тыс тонн СПГ в течении 10 лет, начиная с 2025 года. Агентство цитирует слова представителя энергетической компании, заявившего, что конкуренция в области закупок СПГ усиливается. И для обеспечения стабильного энергоснабжения Японии необходима своевременная и стабильная закупка топлива, чтобы лучше реагировать на факторы неопределенности, связанные с предложением и спросом на СПГ.

В Mitsui & Co и Itochu Corp о подробностях сделки говорить отказались. Впрочем, представитель компании Itochu, у которой в 2025 году истекает 20-летний контракт с Oman LNG на покупку 700 тыс тонн СПГ в год, все же уточнил, что корпорация продолжит переговоры с продавцом, чтобы установить все необходимые детали.

Все перечисленные заявления последовали за сообщением японской телекомпании NHK о том, что все три компании ежегодно в течение 10 лет будут получать в общей сложности около 2 млн тонн СПГ из Омана, начиная с 2025 года. Другие японские компании также вели переговоры с Oman LNG, об этом сообщил Reuters государственный чиновник, не называя сами фирмы. \

Собеседник агентства добавил, что в случае успеха они смогут импортировать из Омана СПГ объемом более 3 миллионов тонн в год. Отметим, что соглашения с Oman LNG были подписаны во время визита в Оман министра промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

А во вторник ключевая японская фирма по разведке нефтяных и газовых месторождений Inpex Corp анонсировала 20-летний контракт с Venture Global LNG (США) на импорт 1 млн тонн СПГ в год из проекта компании в Луизиане, запуск строительства которого ожидается в 2023 году.

Новые договоры и проекты могут помочь Японии диверсифицировать поставки из российского проекта на Сахалине, на который, по данным Reuters, приходится 9% от общего импорта Японии СПГ объемом 74,3 млн тонн в год. Для сравнения, в прошлом году Япония импортировала 1,9 млн тонн СПГ из Омана или 2,6% от общего объема импорта, и 7,1 млн тонн из США или 9,5% соответственно.

Следует отметить, что в условиях целого ряда препятствий на пути газа, импортируемого из России, европейские страны обратили взоры на ближневосточных поставщиков СПГ, а также на США, откуда, в свою очередь, им были обещана поставки. Но конкуренция, как замечают представители компаний Японии, обостряется, и на тех же самых поставщиков обращают внимание покупатели из стран, находящихся далеко от Европы.

И первый фактор, способный отреагировать на такую ситуацию, это цена, рост которой европейские правительства недавно договорились ограничить. Правда, они тут же предусмотрительно сделали оговорку о том, что вводимое ограничение может отменяться - например, в связи с дефицитом газа на европейском рынке.