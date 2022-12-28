Владимир Путин отменил ценовой потолок

Президент РФ Владимир Путин 27 декабря подписал Указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты». Документ вступает в силу 1 февраля и действует до 1 июля 2023 года.

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Указ запретил поставки углеводородов тем иностранным юридическим и физическим лицам, вплоть до конечных покупателей, которые попытаются включить в контракты механизм фиксации предельной цены.

«Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя», — говорится документе, подписанном во вторник главой государства.

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Указ о противодействии ценовому потолку на российские сырую нефть и нефтепродукты был как никогда долгожданным. О том, что текст документа вот-вот будет согласован между ведомствами, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял практически каждый день.

Сам Владимир Путин обещал журналистам своего пула 22 декабря, что этот указ будет им подписан в предстоящие «понедельник-вторник». То есть, 26-27 декабря. Так и случилось.

Указ об ответных мерах в связи с установлением некоторыми государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты — то есть на так называемый ценовой потолок опубликован на сайте президента РФ 27 декабря в 19.05.

Ценовой потолок и эмбарго на импорт нефти со стороны США и Европы это серьезный вызов российскому ТЭК и госбюджету. Поэтому появление соответствующего указа президента стало делом довольно короткого времени, но в то же время не настолько короткого, как поначалу ожидалось. Очевидно, потребовалось провести переговоры с дружественными странами, покупателями российской нефти. Не могло обойтись без консультаций с российскими нефтяными компаниями, чтобы интегрировать в принимаемые меры практический механизм реализации нефти на мировом рынке со всеми его «узлами».

Ответный удар, выраженный в запрете поставок нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, в том числе и посредникам («Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя»), неизбежно приведет к дефициту нефти на мировых рынках, а значит и к росту цен на неё. Вплоть до $100 или даже более за баррель. Дисконт на Urals также неизбежно сократится, так как в условиях запрета на поставки недружественным странам условия в определенной степени будет ставить российская сторона.

«Запрет на поставки российской нефти, установленный настоящим Указом, применяется со дня вступления в силу настоящего Указа». Соответственно указ вступает в силу 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля 2023 года. Почти месячный лаг вводится, видимо, потому, что в январе еще будут реализовываться контракты, заключенные до 5 декабря уходящего года (Правда, до 19 января наступающего года будет действовать переходный период для контрактов, заключенных до 5 декабря. Очередь до нефтепродуктов дойдет 5 февраля 2023 года.).

Относительно короткий срок действия указа — 5 месяцев — вероятно вызван тем, что ситуация на рынках пока не совсем ясна. Поэтому указ можно, как продлить, так и притормозить. Тем более, что в тексте указа предусмотрена возможность предоставления разрешения на поставки нефти по личному решению президента Владимира Путина.

«Запрет на поставки российских нефтепродуктов, установленный настоящим Указом, применяется с даты, определяемой Правительством Российской Федерации, но не ранее чем со дня вступления в силу настоящего Указа». То есть не ранее 1 февраля 2023 года. Пока же поставки нефтепродуктов продолжатся, видимо, даже в больших чем сейчас объемах, так как 5 февраля на российские нефтепродукты вводится ЕС эмбарго.

Согласно антипотолочному указу, правительство должно установить коды товарной номенклатуры, по которым собственно и будут официально вводится запреты на поставки. Контролеров за ценовым потолком вводится сразу несколько. Это и правительство в целом, и правительственная комиссия по ТЭК, и собственно министерство энергетики.

По тексту указа было много дискуссий. Например, предлагалось установить предельный уровень нефтяного дисконта. Но этого не случилось. Слишком волатильна ситуация на мировых рынках. А поэтому возможны любые ценовые решения.