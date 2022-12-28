Владимир Ефимов: 7,5 млрд рублей вложат в реорганизацию части бывшей промзоны в Южном Бутово

Власти Москвы опубликовали проект редевелопмента части бывшей промзоны, расположенной в районе Южное Бутово. По предварительным оценкам, инвестор вложит в проект ее комплексного развития около 7,5 млрд рублей, по итогу которого в районе появится более двух тысяч рабочих мест. Об этом сообщил 28 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Территория, в отношении которой принято такое решение, имеет площадь 5 га, она расположена между Варшавским шоссе и 1-й Горловской улицей.

«В ходе комплексного развития возведут общественно-деловые объекты, где смогут работать около двух тысяч человек. Вложения в проект составят около 7,5 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект от его реализации превысит 550 млн рублей в год», — рассказал Владимир Ефимов.

Кто займется комплексным развитием этого участка — собственник, городской оператор или инвестор — определят по результатам торгов.

Всего на этой территории планируется построить более 70 тыс. кв. м. недвижимости, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Кроме жилья, там возведут общественно-деловой квартал в составе офисов, объектов торговли и общественного питания. Запланировано также строительство спортивного стадиона с зоной для болельщиков, добавил он.

Напомним, программа комплексного развития территорий разработана, чтобы вовлечь в хозяйственный оборот земли столицы, которые заброшены или используются неэффективно. По оценкам мэрии, общий объем инвестиций в программу составит 7 трлн рублей, в ходе ее реализации создадут более полумиллиона рабочих мест. Первый такой договор заключили в 2020 году, в отношении промзоны «Октябрьское поле». Всего на данный момент подписано уже 10 соглашений с инвесторами.