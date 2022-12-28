Японцы утрут Европе нос российскими углеводородами

Пока Европа всячески ограждает себя от российских углеводородов, Япония пытается наполнить ими свой энергетический рынок. Особенно актуальны две новости. Первая: как сообщает Bloomberg, в Токио впервые за полгода приняли решение закупить российскую нефть. Вторая: правительство страны запросило продление страховки судов, перевозящих СПГ в российских водах. Ранее, в сентябре 2022 года, стало известно, что в августе Япония на 200% увеличила закупки российских энергоносителей.

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Официальный Токио заявил, что все это делается для обеспечения энергетической безопасности. Одним из основных источников нефти и газа для Страны восходящего Солнца является месторождение «Сахалин-2», поэтому японские компании Mitsubishi и Mitsui сменили юрисдикцию и сохранили свои доли в проекте. Не в последнюю очередь такие решения японцам пришлось принимать из-за того, что самостоятельно страна может удовлетворить только 11% своих внутренних энергетических потребностей. Для сравнения, США — 106%, Канада — 179%, Великобритания — 75%, Франция — 55% и Германия — 35%.

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Надо отметить, что Россия для Токио — отнюдь не главный поставщик энергоносителей. Например, ее доля в общем объеме нефтяных поставок в Японию составляет всего 3,6%. Но японцы — люди мудрые и они умеют считать деньги. На Сахалинский проект потрачены время и большие средства, а с логистической точки зрения поставки из РФ гораздо легче и быстрее реализуются. Вот почему в начале декабря Страна восходящего Солнца добилась, чтобы ценовой потолок не распространялся на нефть, поступающую с «Сахалина-2». Таким образом, Токио обезопасил себя не только от вторичных санкций со стороны союзников по G7, но и от ответных ограничений со стороны РФ.

Нет ничего важнее газа

Однако «черное золото» не так ценно для Японии, как сжиженный природный газ — СПГ, обеспечивший в 2021 г. почти 40% выработки электроэнергии в стране. Причем, следует заметить, что большинство контрактов на его поставку — долгосрочные. Доля российских поставок СПГ в Японию составляет 9% — это 60% газа, добытого в рамках проекта «Сахалин-2». Угроза этим транзакциям была вполне реальной: 23 декабря стало известно, что несколько японских компаний — Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance и Mitsui Sumitomo Insurance — прекратят с 1 января 2023 г. страховать суда, находящиеся в российских водах.

Но есть нюанс: речь идет об отказе предоставлять не полный пакет услуг, а только одной его позиции — покрытие военных рисков. Согласно данным исследовательской компании Frank RG, некоторые японские страховые фирмы уже начали переговоры о возобновлении этого вида страхования, а другие ищут новых перестраховщиков.

Суд общественного мнения

Кроме очевидной экономической выгоды, правительство Японии стремится достичь внутриполитической стабильности. Администрация нынешнего премьер-министра Фумио Кисиды никак не может оправиться от нескольких скандалов. Местные СМИ переполняют слухи о новых перестановках в кабинете — и это в то время, как Кисида уже уволил с октября трех министров.

Кроме того, в начале 2023 г. правительству предстоит «протолкнуть» бюджет на следующий фискальный год, включающий увеличение ассигнований на оборонные нужды. Дополнительную налоговую нагрузку на население будет не так просто «продать» депутатам из других партий. В последние дни дело дошло до слухов, что премьер планирует провести внеочередные выборы — для консолидации мест в парламенте.

Сам глава правительства сегодня заявил, что в его планах пока нет роспуска палаты представителей. Но в любом случае премьеру нужно избежать усиления общего недовольства граждан из-за роста цен на электроэнергию. Тем более, что на это и так работает самый высокий за последние 40 лет уровень инфляции.

В общем, новости вполне ожидаемые. Япония на протяжении нескольких месяцев готовила правовую почву для продолжения закупки энергоресурсов. С союзниками дело согласовано, а значит — риск не слишком велик. В частности, США больше рассчитывают на помощь Японии в противостоянии с Китаем, чем с Россией. Конечно, прогнозировать даже минимальное потепление на политическом уровне между Токио и Москвой слишком преждевременно, но это не отменяет стремления той же самой Японии избежать нестабильности на энергетическом рынке.