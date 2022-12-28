Заммэра Ефимов: число новых компаний в Москве впервые за 5 лет превысило количество ликвидированных

Число юридических лиц, созданных в Москве, впервые за последние 5 лет превысило количество ликвидированных компаний. Оно выросло на 42% и превысило 81 тысячу. В свою очередь, число переставших работать организаций снизилось на треть до 70 тысяч, сообщил 28 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на данные единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по итогам января-ноября 2022 года.

«Впервые за последние 5 лет число созданных в столице компаний превысило количество ликвидированных — на 16%. Всего в Москве на 1 декабря 2022 года, по данным ЕГРЮЛ, действовало почти 568 тысяч организаций», — рассказал Владимир Ефимов. Такую динамику, по его оценке, обеспечила в том числе государственная поддержка бизнеса: административные и налоговые льготы, а также льготные кредиты, все это мотивирует предприятия запускать новые проекты.

Кроме того, в мэрии Москвы отмечают сокращение числа фирм-однодневок. Добиться этого удается благодаря работе налоговых органов. В результате снижается количество компаний, которые ликвидируют по решению регистрирующего органа. Этот способ закрытия является самым распространенным в России: на него приходится более 80% случаев.

Больше всего компаний, зарегистрированных в столице, занимается торговлей — на них приходится около 30%. Каждое пятое юридическое лицо связано со строительством или с недвижимостью. На третьем месте — 13% — профессиональная, научная и техническая деятельность.

По динамике прироста больше всего — почти на 6% — выросло число компаний, связанных со строительством и недвижимостью.

С начала года наиболее значительное увеличение числа компаний — почти на 6% — зафиксировали в сфере строительства и операций с недвижимостью. «Это связано с восстановлением отрасли после пандемии и высокими объемами сдачи жилья», — прокомментировали в департаменте экономической политики и развития Москвы. Кроме того, за минувшие 11 месяцев прирост более 3% зафиксирован в сфере информационных технологий и более 2% — в транспортировке и хранении, резюмировали в департаменте.