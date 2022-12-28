Западу предрекли проблемы после указа Путина об ответных мерах на введение потолка цен на нефть

Запад ждут серьёзные неприятности от ограничения цен на нефть из России и ответных мер со стороны Москвы.

Об этом, в частности, пишут читатели французского издания газеты Le Figaro. Так, один из них убеждён, что цель ограничить финансы России иллюзорна.

«Меры по ограничению касается только Запада и приведут к росту цен на мировых рынках. Россия же уже переключилась на поставки в КНР и Индию, совокупное население которых составляет 1/3 населения всего мира», – пояснил он.

В свою очередь юзер с ником TIESSE DI HOYE считает, что «предсказуемое решение свидетельствует о том, что у России есть другие клиенты, которые могут заменить ЕС». В этой связи он напомнил о предупреждениях авторитетных экспертов в данной области – «России легко обойти западные меры, а опасность они представляют для Евросоюза».

Читатель, подписавшийся ником enreve также полагает, что действия Запада нелепы, а ограничение цен на российское «чёрное золото» со стороны Евросоюза поставит экономику Старого Света на колени».

«Теперь ЕС будет вынужден покупать дорогую нефть у саудовцев или американцев. Вопрос только в том, какой ценой», – резюмировали читатели французского издания.

Как ранее писал «Эксперт», президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в ответ на введение потолка цен на нефть. Согласно, этому документу запрещается продажа российских нефти и нефтепродуктов, если страны прописывают в контрактах потолок цен. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.

При этом поставки российского «чёрного золота», осуществление которых запрещено в соответствии с указом, могут всё-таки осуществляться, но только на основании специального решения президента РФ.

Указ вступает в силу с 1 февраля следующего года и действует до 1 июля 2023 года.

