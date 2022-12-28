Завод по выпуску средств измерения температуры запустили в Москве

Предприятие по разработке и выпуску средств измерения температуры запустили на площадке «Алабушево» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис "Москва"». Соответствующее разрешение опубликовал 28 декабря Мосгосстройнадзор.

«Объект возведен на площадке "Алабушево" в ОЭЗ “Технополис "Москва"” в районе Силино в ЗелАО. Предприятие будет выпускать высокоточное измерительное оборудование из российского сырья и материалов», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он добавил, что продукцию завода используют, в том числе, в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также что на предприятии создадут 90 рабочих мест.

Производство расположено в двухэтажном здании общей площадью более 2,4 тыс. кв. м. «Устройства, которые будут изготавливать на новом предприятии, предназначены для приборов коммерческого учета тепла и повышения энергоэффективности сферы ЖКХ», — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Объем инвестиций в проект превысил 154 млн рублей, добавил он.

Предприятие имеет статус резидента технополиса, поэтому может пользоваться значительными налоговыми льготами. По словам вице-мэра Ефимова, на данный момент в ОЭЗ Москвы такой статус есть у 33 предприятий микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации.

Новое производство прошло все необходимые согласования, подчеркнул председатель комитета госстройнадзора Москвы Игорь Войстратенко. В том числе, к проверкам корпуса привлекались специалисты центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Они провели необходимые лабораторно-инструментальные исследования по качеству работ, обеспечивающих безопасную эксплуатацию здания.

Напомним, ОЭЗ «Технополис "Москва"» занимает пять территорий общей площадью более 223 га. Объем инвестиций компаний, локализовавших здесь свои производства, превышает 87 млрд рублей.