Акции дня: бумаги «Интер РАО» подогреты новостями

Акции «Интер РАО» вышли в лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 29 декабря. За день бумаги подорожали на +2,79% до 3,40 рублей за штуку.

Толчок к росту акций дало заявление главы Минэнерго РФ об увеличении экспорта электроэнергии в Китай на 16% по итогам 2022 года, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Так, объем зарубежных поставок «Интер РАО» в этом году должен составить рекордные 4,4-4,5 млрд кВт/ч, что положительно отразится на финансовых результатах компании за четвертый квартал, считают эксперты.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,34% до 2147,06 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,33% до 936,8 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:50 мск составила 83,13 долларов за баррель (-1,02%). Российская валюта слабела – 73,9 рублей за доллар.