Чемпионат инноваторов игнорирует кризисы

Отбор новых национальных чемпионов проводит компания «Иннопрактика» совместно с Российской венчурной компанией (РВК, входит в структуру Российского фонда прямых инвестиций) при поддержке Ассоциации быстрорастущих технологических компаний (национальных чемпионов) и при участии Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ – с основными выводами проведенного ИМИ исследования мы познакомим читателя ниже.

Почему это важно для компаний

Как отметила первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» и общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, «Национальные чемпионы — это единственный сегмент частных компаний в России, которые готовы внести значимый вклад в импортозамещение технологий в формате “здесь и сейчас”. При этом не только в сегменте IT, но и в сегменте biotech и deeptech».

А генеральный директор РВК Анатолий Браверман подчеркнул, что быстрорастущие технологические компании обладают импульсом для лидерства как в рамках отдельных отраслей, так и в рамках всей национальной экономики. Их поддержка является важным элементом развития государственной политики по построению конкурентоспособной и самодостаточной экономической системы.

То, что государство серьезно относится и к проекту, и к деятельности ассоциации, показало распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина от 16 декабря 2022 года о включении Ассоциации быстрорастущих компаний в Перечень институтов инновационного развития и иных организаций, осуществляющих государственную поддержку инновационной деятельности, представляющих сведения в Единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности наряду с такими известными корпорациями, как «Роснано», РВК, ВЭБ.РФ.



Кроме того, был расширен набор преференций и льгот, доступных для зрелых высокотехнологичных компаний с технологическими и экономическими характеристиками национальных чемпионов. В частности, было принято Постановление правительства РФ № 469 от 25 марта 2022 года, которое инициировало программы МСП-банка по льготному кредитованию быстрорастущих технологических компаний в сегменте МСП под 3% годовых. Причем, действующие компании — национальные чемпионы имеют «быстрый трек» для получения экспертной оценки (дополнительные 15 баллов). Принято также Постановление правительства № 392 от 17 марта 2022 года, которое запустило программу предоставления грантов на «доращивание» продукции средних технологических компаний под гарантированный спрос со стороны крупнейших корпораций. Оператор программы — АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций».

А президент Владимир Путин, принимая во внимание важность этого сегмента компаний, по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам от 18 июля 2022 года дал поручение законодательно определить быстрорастущие технологические компании и выработать меры по их поддержке.

Предыстория

Впервые отбор самых успешных быстрорастущих высокотехнологичных компаний на звание национальных чемпионов был объявлен Минэкономразвития РФ в 2016 году – в рамках приоритетного проекта «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров». Целью проекта было обеспечение опережающего роста отечественных частных высокотехнологических экспортно ориентированных компаний — лидеров по темпам развития и содействие в формировании на их базе транснациональных компаний российского базирования.

В рамках проекта предполагалось организационное содействие в получении доступа к инструментам государственной поддержки, в том числе в рамках деятельности институтов развития, а также информационно-консультационное сопровождение проектов компаний-лидеров – как в развитии их деятельности внутри страны, так и в экспансии на мировом рынке. За прошедшие годы было отобрано почти сто компаний.

Как показали результаты предыдущих отборов, национальные чемпионы, безусловно, наиболее эффективные и жизнеспособные компании, которым более десяти, а то и двадцать лет. Они прошли через горнило всех кризисов и успешно развиваются.

Конкурс показал, что в России есть не только нефтяная и газовая промышленность, но и значимые инновационные компании в самых разных отраслях.

Прямо скажем, что достичь главной цели — формирования транснациональных компаний мирового уровня — проект не успел, но, по крайней мере, в ходе его реализации и государству, и общественности было показано, что в России есть достаточное количество компаний с чрезвычайно высоким потенциалом развития.

В 2019 году Минэкономразвития проект завершило. И тогда компании, которые в нем участвовали, решили, что тема национальных чемпионов важная, нужная и требует продолжения. Несколько самых активных участников проекта решили летом 2019 года создать с целю развития проекта ассоциацию национальных чемпионов. Тогда же инициативу поддержала компания «Иннопрактика». Председателем правления ассоциации был избран инициатор проекта Олег Фомичев — бывший замминистра экономического развития РФ, а ныне председатель совета директоров компании «Энергопром».

В интервью «Эксперту» он тогда сказал: «Цели, которые мы ставим, организуя новый отбор компаний на получение статуса национальных чемпионов, те же, что стояли перед этим проектом с самого начала. Во-первых, выделение этой категории компаний — средних, быстрорастущих, частных, высокотехнологических — в некую значимую категорию и донесение их значимости до госорганов. Во-вторых, работа с основными министерствами и ведомствами уже на уровне нашей ассоциации при содействии компании “Иннопрактика” и омбудсмена по защите прав высокотехнологичных компаний над тем, чтобы интересы частных технологических компаний были учтены при выработке государственной политики по поддержке бизнеса, поддержке их инвестиционных проектов».

Что показало исследование ИМИ

О важной роли быстрорастущих компаний (БРК) в российской и мировой экономике говорит и исследование «Быстрорастущие компании: вклад в рост экономики и устойчивость к кризисам (российский и международный опыт)», проведенное Институтом менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Объясняя связь проекта «Национальные чемпионы» и проведенного исследования, заместитель директора института Станислав Розмирович отметил: «Наше исследование показало, что именно такие компании вносят наибольший вклад в экономический рост в целом. Не только сами быстро растут, но и обеспечивают общий рост экономики. Но если государство хочет увидеть, что это за компании, ему надо представить их в виде конкретных юридических лиц. И проект “Национальные чемпионы”, в котором ведется отбор быстрорастущих технологических компаний, как раз позволяет увидеть и показать такие компании наглядно и конкретно: вот они, и вот почему так быстро растут. И их можно поддержать, тем более что они готовы стать российскими лидерами в своих отраслях, обеспечить технологический суверенитет, решить конкретные задачи импортозамещения. Благодаря этому проекту государство получает инструмент, с помощью которого оно может наблюдать за развитием наиболее перспективных, наиболее сильных, наиболее интересных компаний и выстраивать с ними взаимодействие».

Согласно исследованию, в «ковидные» годы, несмотря на кризис, в разных странах продолжалась активная разработка и запуск программ поддержки БРК как на национальном, так и на региональном уровне. Интересные новые программы, использующие в своем дизайне инструментарий скейларатора (развитие концепции акселератора для зрелых масштабирующихся компаний), начали реализовываться в Великобритании и в скандинавских странах. Но наиболее масштабная и системная программа, пронизывающая практически всю национальную экономику, запущена в последние годы в КНР – в этом году она удостоилась высшей политической поддержки и стала одним из приоритетов экономического и инновационного развития страны.

Как рассказывают авторы исследования, приступали они к нему с изрядной долей скепсиса: а удастся ли вообще обнаружить в российской экономике признаки быстрого роста в условиях, когда не только отечественная, но и почти вся мировая экономика остановилась или сильно замедлилась примерно на полгода из-за пандемии ковида? Аналитики и руководители экономических ведомств в тот момент буквально панически искали источники возобновления роста.

Опрошенные БРК, которые не только благополучно прошли испытание коронавирусным кризисом 2020‒2021 годов, но и в ситуации, сложившейся весной 2022-го, в большинстве своем были ориентированы на дальнейший рост

Однако анализ ситуации с БРК показал, что все не так беспросветно. Если крупнейшие российские компании, в основном связанные с сектором добычи и первичной переработки сырья, действительно продемонстрировали в 2020 году не лучшие показатели, то среди относительно небольших компаний, ориентированных прежде всего на внутренний рынок, нашлось немало тех, кто смог добиться впечатляющих результатов. Опровергая прогнозы скептиков, 28 617 российских компаний продемонстрировали в 2020 году рост выручки более чем на 20% по сравнению с 2017 годом. А совокупная выручка российских БРК выросла с 9,4 трлн рублей в 2017 году до 26,1 трлн в 2020-м, прирастая на 41% ежегодно.

Более того, на российском эмпирическом материале исследователям удалось показать, что именно БРК обеспечили главный вклад в прирост общей выручки отечественного бизнеса. Сравнение динамики выручки российских компаний с числом сотрудников более 10 человек и динамики выручки БРК, входящих в состав этой выборки, показал, что, составляя менее шестой части от всех компаний, БРК ответственны за формирование 60% прироста выручки. Экстраполируя это наблюдение на массив всех российских компаний, можно утверждать, что в России именно БРК вносят основной вклад в экономический рост, что соответствует аналогичным выводам зарубежных исследователей на материале других стран.

Впечатляющие результаты БРК продемонстрировали и по росту занятости. Совокупная занятость выросла с 1,5 млн до 2,5 млн человек, со среднегодовым приростом 18%. БРК имеют высокую отдачу на одного занятого, в результате чего им удается не только создавать много рабочих мест, но и добиваться роста за счет улучшения показателей производительности труда, а не экстенсивного наращивания занятости.

Устойчивость роста таких компаний, наверное, самый дискуссионный вопрос для исследователей этого слоя бизнеса. Утверждение, что быстрый рост — это не характеристика компании, а эпизод ее жизни, довольно популярно, и оно неоднократно как подтверждалось, так и опровергалось на различных выборках. Так вот: в рамках исследования выяснилось, что более чем у трех четвертей БРК, имеющих эпизод роста по состоянию на 2020 год, были подобные эпизоды роста в прошлом.

Отдельно исследователей интересовали темы взаимосвязи быстрого роста и инновационности бизнеса, а также корреляции устойчивости быстрого роста и инновационной активности. Эти вопросы также являются предметом полемики во многих публикациях о БРК.

В результате проведенного анализа, среди БРК выявлено 1413 компаний, которые идентифицированы как инновационно активные. Они составляют 5% всего массива БРК. В то же время по выручке инновационно активные БРК составляют 16% от всех БРК. Количественно две трети инновационных компаний сосредоточены в трех технологических секторах: высокотехнологичных наукоемких услуг (41%), средне-высокотехнологических (15%) и высокотехнологических производств (9%). Следовательно, можно утверждать, что в сегменте БРК инновационная активность тесно связана с высокотехнологическими секторами.

Анализ устойчивости быстрого роста четко показывает, что среди инновационно активных БРК компании с повторными эпизодами быстрого роста встречаются гораздо чаще, чем среди остальных.

Поэтому государственная поддержка может оказаться очень важной для быстрорастущих компаний.

Примечательно, что опрошенные БРК благополучно прошли не только испытание коронавирусным кризисом 2020‒2021 годов, но и в ситуации, сложившейся весной 2022-го, в большинстве своем были ориентированы на дальнейший рост. В ответах на вопрос о дальнейших планах они в качестве приоритетов называли нацеленность на рост бизнес-показателей (выручки, продаж, выпуска) (34%), а также на решение кадровых вопросов (сохранение и увеличение числа мест и доходов сотрудников) (31%). А вот задачи выживания в ходе кризиса и сохранения стабильности заняли в перечне приоритетов только третье место (29%).

По мнению авторов исследования, все это свидетельствует о том, что российские БРК должны стать одним из приоритетных субъектов предоставления господдержки в период кризиса. Такая поддержка не только позволит им сохранить собственные быстрые темпы роста, но и даст импульс для роста экономики в целом. И последние решения российского правительства, о которых мы рассказали выше, направлены именно на это.

Кто может стать национальным чемпионом К участию в проекте приглашаются компании, отвечающие нескольким требованиям, важнейшие из которых:

— доля государства в капитале компании не должна превышать 25%;

— возраст компании — более четырех лет. Годовая выручка компании (группы) в 2021 году — от 300 млн до 30 млрд рублей;

— среднегодовой темп роста выручки — не менее 10% за последние три года;

— доля новой или существенно улучшенной продукции — не менее 20% от общей выручки за последние три года, при этом доля средних затрат на НИОКР — не менее 5% от общей выручки.

Статья публикуется одновременно в журналах «Эксперт» и «Стимул»