Эксперт: стимулирования промпроизводства недостаточно, чтобы конечная продукция пользовалась спросом

Вице-премьер — глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о том, с какими вызовами российской промышленности еще предстоит столкнуться после 2022 года. Он также дал прогноз дальнейшего развития ситуации. По его словам, на текущий момент существует два сценария прогнозного роста промпроизводства, но в любом случае уровень 2021 года будет восстановлен в 2024 году.

«При этом базовый сценарий предполагает прирост промышленного производства к 2030 году по сравнению с 2021 годом около 33%, а консервативный сценарий — 25%», — цитирует ТАСС Дениса Мантурова. Он подчеркнул, что прошедший год для российской промышленности стал очень насыщенным и во многом показательным: несмотря на все сложности, она демонстрирует неплохие результаты и устойчивость. Коррекция индекса промпроизводства в обрабатывающей промышленности по итогам года ожидается на уровне не более 3%.

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Новый год должен стать переходным

«Мы зафиксировали положительный индекс в отраслях, ориентированных на внутренний спрос: производство лекарств и материалов для медицинских целей, компьютерной техники, электронных и оптических изделий, готовых металлических изделий, бумаги. В части упаковки был решен вопрос с производством всей необходимой номенклатуры», — отметил глава Минпромторга.

Масштабные задачи перед промышленностью поставила СВО и частичная мобилизация. И здесь, констатировал глава Минпромторга, у предприятий получается справляться с возросшими потребностями основного заказчика, перестраивать и наращивать производства, расширять штат сотрудников. Еще одной зоной повышенного внимания в этом году стали новые регроны страны.

Решать поставленные задачи, по словам вице-премьера, удавалось благодаря сформированному в предыдущие годы запасу прочности, а также оперативным антикризисным мерам. В рамках этих мер более 800 системообразующих организаций получили льготные оборотные кредиты на общую сумму более 1 трлн рублей. Еще 700 предприятий по всей стране воспользовались грантовой поддержкой через региональные фонды развития промышленности (ФРП).

Кроме того, федеральный Фонд развития промышленности с начала 2022 года профинансировал 200 проектов на сумму 87 млрд рублей. А еще 119 проектов на общую сумму займов 113,8 млрд рублей одобрены экспертным советом ФРП и находятся в стадии подготовки договорной документации.

Продолжена работа по предоставлению Единой региональной субсидии — в текущем году объем ее финансирования составил 3,7 млрд рублей, это значительно больше той суммы, которая была предоставлена регионам в 2021 году. Что касается развития промышленной инфраструктуры — количество индустриальных парков и технопарков в регионах растет. По итогам года мы ожидаем, что общее количество составит порядка 420 парков.

«Финансовая поддержка со стороны государства оказалась крайне эффективной и востребованной, а последствия санкций, на которые рассчитывали недружественные страны, были явно переоценены. Предприятия смогли сохранить рабочие места, выплачивать сотрудникам зарплату, сформировать запасы, перенастроить кооперационные связи и логистику», — констатировал Денис Мантуров, отметив, что следующий год будет переходным к новой модели развития промышленности.

Экономика бежит по порочному кругу

В сложившихся условиях восстановление производства в РФ возможно лишь с ориентиром на внутренний рынок, завил в комментарии «Эксперту» ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Внешнее санкционное давление и ожидания глобальной рецессии вряд ли позволят вернуть экспорт на прежний уровень. Чтобы процесс восстановления не затянулся, экономике не стоит мешать.

Главным сдерживающим фактором внутреннего роста в последние годы являются относительно низкие доходы регионов, считает аналитик. То есть финансирования или стимулирования промышленного производства явно недостаточно, чтобы конечная продукция пользовалась спросом. Если же дополнительно складываются условия, когда происходят резкие изменения в ценности накоплений, то потребители переходят в режим экономии, что ещё больше оказывает давление на внутреннее производство. Какие бы меры льготного кредитования на покупку жилья не вводились, их будет мало, если у людей не найдутся средства даже на первый взнос.

При слабом росте доходов любые целенаправленные игры с курсом рубля приводят к сокращению покупательской базы и последующему снижению спроса на товары промышленности. Соответственно, продолжил Андрей Кочетков, экспортёры получат дополнительную прибыль, но эта прибыль почти никоим образом не повлияет на рост денежных средств у широкого круга россиян.

Ослабление рубля немедленно приводит к усилению проинфляционных факторов, которые способствуют более жёсткой политике Центробанка. Таким образом, снижается доступность кредитов. Далее сокращаются доходы от внутренней экономики и появляется очередной соблазн передвинуть планку курса ещё дальше. Порочный круг замыкается.

Между тем, по мнению Андрея Кочеткова, рецепт развития внутреннего производства достаточно прост: бизнес должен быть выгодным, а у потребителей должны быть средства. Обеспечивается эта простая схема относительно стабильным курсом рубля, в котором заинтересованы предприниматели, а также налоговым вакуумом в необходимых промышленных отраслях. Последнее помогает в создании условий притока капитала и предпринимательской инициативы в сферы, которые необходимо развивать, восстанавливать или создавать.

Ручное управление до добра не доведет

Санкционная политика коллективного Запада и уход многих зарубежных компаний освободили значительное количество ниш на рынке. Частично они будут заполнены возобновлением работы российских предприятий, сменивших иностранного собственника на местных владельцев. Если же уход иностранного поставщика привёл к исчезновению товара, то наличие спроса позволило быстро найти локальные решения. Так случилось, например, с отбеливанием бумаги, упаковкой для жидких продуктов и многим другим.

Андрей Кочетков, в связи с этим, предположил, что для Минпромторга удобным подходом является жонглирование цифрами произведенных металлов, добытой нефти и собранных автомобилей. Но для обычного человека, к примеру, миллионы тонн выплавленной стали — это абстрактная величина. А наличие привычной продукции на полках магазинов — это не абстракция, а необходимость. Поэтому за масштабными цифрами не стоит забывать о потенциале малых и средних производств.

Создание условий для частной инициативы в этой сфере может увеличить объём внутренней экономики, расширяя налоговую базу и снижая зависимость от экспортных доходов. Сегодня, как указал Андрей Кочетков, рынок явно испытывает дефицит импорта, который можно заменить собственным промышленным производством, если сделать его выгодным для предпринимателей, но одновременно стоит помнить о том, что главной целью государства является безопасность и благосостояние граждан, а не манипулирование стоимостью труда через курс рубля в интересах экспортёров.

Как полагает директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев, интервью Дениса Мантурова продемонстрировало текущие подходы правительства к управлению промышленностью. По сути, сейчас министерства и ведомства занимаются тем, что точечно восстанавливают утраченные элементы цепочек передела. Один за другим определяются, инвесторы, находятся проекты. Именно так выглядит управление промышленностью в «ручном режиме».

Поэтому вице-министр и ждет, что восстановление промышленности до уровня 2021 года будет только в 2024 году, посетовал экономист Он уверен, что такими методами больших результатов не достичь. Для широкого развития промышленности нужны системные меры. Необходимо изменить параметры рынков таким образом, чтобы сами рыночные силы, сама энергия бизнеса и занятых в промышленности приводило к развитию.

«Общество должно быть заинтересованно в развитии индустрии. И только общими силами может быть совершен скачок в промышленном развитии. До тех пор, пока правительство будет управлять отраслью исключительно вручную, больших успехов можно не ждать», — заключил Петр Заборцев.