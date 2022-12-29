Геополитика против устойчивого развития

Российские предприятия в 2022 году столкнись с беспрецедентными санкциями и давлением со стороны европейских стран и США. Компании были вынуждены быстро адаптироваться и выстраивать новые партнерские связи. Казалось бы, что на фоне такой турбулентной ситуации принципы EGS-политики, которые предусматривают экологичный и социально направленный подход в деятельности, должны отойти на второй план. Однако это оказалось не так.

Итоги уходящего года и прогнозы на будущий 2023 год дали эксперты – председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин, председатель Общественного совета при Росгидромет Вадим Петров, исполнительный директор Ассоциации разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив Зоя Шаргатова. «Эксперт» собрал самые важные выводы и тезисы из доклада авторов «Экология VS Экономика: главные тренды 2023 года» (имеется в распоряжении редакции).

Смена вектора

Российские предприятия переориентировали свой бизнес с Запада на Восток и усилили направление по развитию импортозамещения. Это привело к повышению торговой активности на рынках таких стран, как Турция, Китай, Вьетнам и другие. В итоге, доходы бюджета, вопреки апокалиптичным прогнозам, в 2022 году снизятся на 6% относительно 2021 года и составят 19,739 трлн. рублей. На европейский рынок по итогам года приходится треть российского экспорта и импорта. Проблемой стало ограничение технологического развития страны – исключение поставок микропроцессоров и видеочипов.

Если год назад принципы устойчивого развития формировались с учетом восстановления экономики после COVID-19, то в 2022 году стало важно обеспечить стабильность и минимизировать последствия санкционного давления Запада. В прошлом году было важно оживить рынок труда и повысить занятость населения – в этом году – преодолеть отскок специалистов в ключевых отраслях и стимулировать развитие IT-сектора. Именно в сфере информационных технологий наибольшее число сотрудников решили релоцироваться в страну работодателя за последние десять месяцев. В 2021 году власти делали ставку на цифровизацию экономики, в этом – на то, чтобы достичь технологического суверенитета. К задаче сдерживания инфляционных рисков добавилась необходимость обеспечить устойчивость рубля. Таким образом, государственная политика направлена, прежде всего, на создание антикризисных механизмов для поддержки экономики.

Логично, что и предприятия первым делом направляют свои ресурсы на эти цели и корректируют планы с учетом рисков. В частности, «Роснефть» дополнила свою стратегию развития общероссийскими трендами, такими как IT-независимость и внедрение отечественных технологий. В части корпоративного управления появились задачи по стабильности торговых операций, защите капитала, снижению издержек по корпоративным процедурам. Из-за антироссийских санкций крупные игроки потеряли возможность на проведение некоторых финансовых операций за рубежом, что не могло не привести к негативным последствиям. «Лукойл» в свою очередь усилил движение на Восток и намерен организовать разведку и добычу в северной части Каспийского моря. «Газпром» планирует увеличить инвестиции на развитие центров добычи газа на полуострове Ямал и Якутском и Иркутском центрах. Таким образом, помимо внедрения в деятельность предприятий EGS-трендов и стратегий развития, компаний стали делать упор на импортозамещение, технологизацию и фокусировать бизнес в восточном направлении.

В долгий ящик

Ряд мероприятий, нацеленных на улучшение качества окружающей среды, был отложен. В частности, 300 компаниям продлили сроки подачи заявок на получение комплексных экологических разрешений до 2024 года. Внедрить системы автоматического контроля вредных выбросов предприятия теперь смогут в течение четырех, а шести лет. Эксперимент по квотированию вредных выбросов «Чистый воздух» продлили до конца 2026 года, как и ряд других нормативов.

Тем не менее, некоторые меры в эконаправлении приняли. Так, в 2022 году произошли серьезные подвижки в сфере обращения с отходами. Заработал проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)»: в регионах появились операторы по обращению с отходами. Установили контроль и учет за отходами I и II классов через федеральную государственную систему, в ней уже зарегистрировались 18 тыс. предприятий. По планам число участников вырастет до 50 тысяч. Также в начале года утвердили паспорт федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который поможет перейти к рациональной модели производства и потребления. В сфере обращения с отходами, экологическом надзоре, разработке климатических проектов и экологической сертификации в строительстве произошли изменения. Например, с 1 марта юрлица и предприниматели обязаны утилизировать вышедшую из употребления технику. В ноябре начал действовать национальный стандарт «зеленого» строительства многоквартирных жилых домов. С марта 2023 года в рамках эксперимента предприятия будут обязаны отчитываться о выбросах парниковых газов.

В надежде на будущее

Согласно октябрьскому опросу Ассоциации природоохранных технологий и экологических инициатив, 80% крупных компаний подтверждают свою приверженность ESG-повестке. При этом 65% опрошенных ежегодно составляют и публикуют ESG-отчетность, а 60% реализуют маркетинговые ESG-проекты. Инвестиции в ESG-проекты в настоящее время осуществляет половина (50%) опрошенных компаний. По мнению составителей доклада «Экология VS Экономика: главные тренды 2023 года», есть три сценария на будущее.

Оптимистичный предполагает, что проблемы и противоречия, тормозящие экономику, будут эффективно преодолены. В короткие сроки создадут системы, поддерживающие развитие социально-экономической и экологической сфер. IT-отрасль будет бурно расти, а конкурентоспособность отечественных предприятий повысится, как и производительность труда. Отношения с Европейским Союзом в целом восстановятся, а интеграция со странами Востока усилится, в том числе, по новым экопроектам. Все это произойдет за 2-3 года.

Согласно умеренному сценарию, проблемы экономики будут преодолены частично. Цифровая трансформация, технологический суверенитет, экосфера будут поддерживаться как за счет внутренних источников в области импортозамещения, так и внешних направлений, в том числе через кооперацию. Переход «от Запада к Востоку» будет осуществлен эффективно, а экспорт и импорт будет реализовываться через посредничество и за счет новой инфраструктуры. Например, с учетом перспективы появления газового хаба в Турции, Россия разместит инфраструктуру на нейтральных и независимых территориях. Сроки восстановления и развития в этом случае составят 3-6 лет.

Если же будет реализован пессимистичный сценарий, тогда санкции и геополитическая ситуация ухудшатся. Евросоюз продолжит антироссийскую политику и снизит экономическую активность. Произойдет изоляция, но с частью стран восстановить отношения все же удастся. Отечественная экономика будет развиваться медленно, снизится значимость ESG-направления, поскольку будет необходимо развивать более важные сферы. Государство перестанет предоставлять льготы и меры поддержки. Энергоресурсы подешевеют, а геологоразведку станет невозможно вести. Такой сценарий потребует 5-7 лет для восстановления экономики.

Как считают эксперты-общественники, для развития эколого-экономических направлений деятельности, необходимо сохранить действующие инструменты поддержки и ограничений в эковопросах, стимулировать природоохранную деятельность крупных компаний, расширить финансирование процессов цифровизации и развивать IT-компаний. При этом поощрять формирование экологические трендов стоит не только для крупного бизнеса, но и на уровне малого и среднего предпринимательства (МСП).