Экономическая политика Устойчивое развитие

Геополитика против устойчивого развития

Александр Закондырин
заместитель председателя Общественного совета при Минприроды РФ
Вадим Петров
Зоя Шаргатова
член Общественного совета при Росгидромете
Александр Закондырин, Вадим Петров, Зоя Шаргатова
29 декабря 2022, 20:17
29 декабря 2022, 20:17

Будут ли EGS-проекты интересны российскому бизнесу в 2023 году

РБК/ТАСС

Российские предприятия в 2022 году столкнись с беспрецедентными санкциями и давлением со стороны европейских стран и США. Компании были вынуждены быстро адаптироваться и выстраивать новые партнерские связи. Казалось бы, что на фоне такой турбулентной ситуации принципы EGS-политики, которые предусматривают экологичный и социально направленный подход в деятельности, должны отойти на второй план. Однако это оказалось не так.

Итоги уходящего года и прогнозы на будущий 2023 год дали эксперты – председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин, председатель Общественного совета при Росгидромет Вадим Петров, исполнительный директор Ассоциации разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив Зоя Шаргатова.  «Эксперт» собрал самые важные выводы и тезисы из доклада авторов «Экология VS Экономика: главные тренды 2023 года» (имеется в распоряжении редакции).

Смена вектора

Российские предприятия переориентировали свой бизнес с Запада на Восток и усилили направление по развитию импортозамещения. Это привело к повышению торговой активности на рынках таких стран, как Турция, Китай, Вьетнам и другие. В итоге, доходы бюджета, вопреки апокалиптичным прогнозам, в 2022 году снизятся на 6% относительно 2021 года и составят 19,739 трлн. рублей. На европейский рынок по итогам года приходится треть российского экспорта и импорта. Проблемой стало ограничение технологического развития страны – исключение поставок микропроцессоров и видеочипов.

Если год назад принципы устойчивого развития формировались с учетом восстановления экономики после COVID-19, то в 2022 году стало важно обеспечить стабильность и минимизировать последствия санкционного давления Запада. В прошлом году было важно оживить рынок труда и повысить занятость населения – в этом году – преодолеть отскок специалистов в ключевых отраслях и стимулировать развитие IT-сектора. Именно в сфере информационных технологий наибольшее число сотрудников решили релоцироваться в страну работодателя за последние десять месяцев. В 2021 году власти делали ставку на цифровизацию экономики, в этом – на то, чтобы достичь технологического суверенитета. К задаче сдерживания инфляционных рисков добавилась необходимость обеспечить устойчивость рубля. Таким образом, государственная политика направлена, прежде всего, на создание антикризисных механизмов для поддержки экономики.

Логично, что и предприятия первым делом направляют свои ресурсы на эти цели и корректируют планы с учетом рисков. В частности, «Роснефть» дополнила свою стратегию развития общероссийскими трендами, такими как IT-независимость и внедрение отечественных технологий. В части корпоративного управления появились задачи по стабильности торговых операций, защите капитала, снижению издержек по корпоративным процедурам. Из-за антироссийских санкций крупные игроки потеряли возможность на проведение некоторых финансовых операций за рубежом, что не могло не привести к негативным последствиям. «Лукойл» в свою очередь усилил движение на Восток и намерен организовать разведку и добычу в северной части Каспийского моря. «Газпром» планирует увеличить инвестиции на развитие центров добычи газа на полуострове Ямал и Якутском и Иркутском центрах. Таким образом, помимо внедрения в деятельность предприятий EGS-трендов и стратегий развития, компаний стали делать упор на импортозамещение, технологизацию и фокусировать бизнес в восточном направлении.

В долгий ящик

Ряд мероприятий, нацеленных на улучшение качества окружающей среды, был отложен. В частности, 300 компаниям продлили сроки подачи заявок на получение комплексных экологических разрешений до 2024 года. Внедрить системы автоматического контроля вредных выбросов предприятия теперь смогут в течение четырех, а шести лет. Эксперимент по квотированию вредных выбросов «Чистый воздух» продлили до конца 2026 года, как и ряд других нормативов.

Тем не менее, некоторые меры в эконаправлении приняли. Так, в 2022 году произошли серьезные подвижки в сфере обращения с отходами. Заработал проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)»: в регионах появились операторы по обращению с отходами. Установили контроль и учет за отходами I и II классов через федеральную государственную систему, в ней уже зарегистрировались 18 тыс. предприятий. По планам число участников вырастет до 50 тысяч. Также в начале года утвердили паспорт федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который поможет перейти к рациональной модели производства и потребления. В сфере обращения с отходами, экологическом надзоре, разработке климатических проектов и экологической сертификации в строительстве произошли изменения. Например, с 1 марта юрлица и предприниматели обязаны утилизировать вышедшую из употребления технику. В ноябре начал действовать национальный стандарт «зеленого» строительства многоквартирных жилых домов. С марта 2023 года в рамках эксперимента предприятия будут обязаны отчитываться о выбросах парниковых газов.

В надежде на будущее

Согласно октябрьскому опросу Ассоциации природоохранных технологий и экологических инициатив, 80% крупных компаний подтверждают свою приверженность ESG-повестке. При этом 65% опрошенных ежегодно составляют и публикуют ESG-отчетность, а 60% реализуют маркетинговые ESG-проекты. Инвестиции в ESG-проекты в настоящее время осуществляет половина (50%) опрошенных компаний. По мнению составителей доклада «Экология VS Экономика: главные тренды 2023 года», есть три сценария на будущее.

Оптимистичный предполагает, что проблемы и противоречия, тормозящие экономику, будут эффективно преодолены. В короткие сроки создадут системы, поддерживающие развитие социально-экономической и экологической сфер. IT-отрасль будет бурно расти, а конкурентоспособность отечественных предприятий повысится, как и производительность труда. Отношения с Европейским Союзом в целом восстановятся, а интеграция со странами Востока усилится, в том числе, по новым экопроектам. Все это произойдет за 2-3 года.

Согласно умеренному сценарию, проблемы экономики будут преодолены частично. Цифровая трансформация, технологический суверенитет, экосфера будут поддерживаться как за счет внутренних источников в области импортозамещения, так и внешних направлений, в том числе через кооперацию. Переход «от Запада к Востоку» будет осуществлен эффективно, а экспорт и импорт будет реализовываться через посредничество и за счет новой инфраструктуры. Например, с учетом перспективы появления газового хаба в Турции, Россия разместит инфраструктуру на нейтральных и независимых территориях. Сроки восстановления и развития в этом случае составят 3-6 лет.

Если же будет реализован пессимистичный сценарий, тогда санкции и геополитическая ситуация ухудшатся. Евросоюз продолжит антироссийскую политику и снизит экономическую активность. Произойдет изоляция, но с частью стран восстановить отношения все же удастся. Отечественная экономика будет развиваться медленно, снизится значимость ESG-направления, поскольку будет необходимо развивать более важные сферы. Государство перестанет предоставлять льготы и меры поддержки. Энергоресурсы подешевеют, а геологоразведку станет невозможно вести. Такой сценарий потребует 5-7 лет для восстановления экономики.

Как считают эксперты-общественники, для развития эколого-экономических направлений деятельности, необходимо сохранить действующие инструменты поддержки и ограничений в эковопросах, стимулировать природоохранную деятельность крупных компаний, расширить финансирование процессов цифровизации и развивать IT-компаний. При этом поощрять формирование экологические трендов стоит не только для крупного бизнеса, но и на уровне малого и среднего предпринимательства (МСП).