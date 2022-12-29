Глава Минфина оценил спад ВВП России в 2022 году в 2,7%

Спад российского валового внутреннего продукта по итогам 2022 года может составить около 2,7%.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Динамика ВВП хоть и снижается, но это не какие-то двузначные цифры. Последние данные говорят, что ВВП снизится порядка 2,7% за текущий год», — сказал глава Минфина.

Силуанов предположил, что снижение ВВП продолжится в 2023-м. «Будем делать все, чтобы в следующем году выйти на положительные тренды, но пока прогнозируется небольшой минус», — констатировал министр.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, спад российской экономики в уходящем году составит 2,9%, снижение за январь-ноябрь ведомство оценивает в 2,1%. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что сокращение ВВП в 2022 году ожидается в районе 3% и даже меньше, в зависимости от динамики в последние два месяца года.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что в этом году спад ВВП может оказаться меньше сделанных правительством прогнозов и составить приблизительно 2,5%.