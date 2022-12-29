Индустриальный рывок Россия начнет с металлов и автопрома

На последнем в уходящем году заседании правительство России утвердило два программных взаимосвязанных документа: Стратегию развития металлургической промышленности до 2030 года и Стратегии развития автопрома до 2035 года.

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Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, развитие металлургии должно стимулировать внутренний спрос более, чем в 20 отраслях отечественного производства, среди которых, безусловно, автомобильная промышленность. При этом увеличить выпуск отечественных автомобилей в 2 раза планируется уже в ближайшие два года.

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Чего ждет правительство

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в докладе о Стратегии развития металлургии отметил, что потребление металлов, которое сейчас сокращается, должно начать расти не позднее, чем к 2024 году. Произойдет это, в первую очередь, за счет углубления переработки металлов и расширения производственной номенклатуры.

«Особое внимание мы уделили сопряжению возможностей металлургии с потребностью металлоёмких отраслей российской экономики. Всего в стратегии обозначены перспективные проекты по 20 технологическим направлениям, в том числе для автопрома, желдормаша, строительства, и перечень будет расширяться», — сказал министр. В частности, с Минстроем уже достигнуто соглашение о том, что до 30% массового жилищного строительства будет возводиться по модульной технологии на металлокаркасе.

Рост внутреннего потребления не отменяет экспорта. Особое внимание в Стратегии уделяется перенаправлению экспортных потоков с Запада на Восток. В условиях санкций приоритетными становятся рынки Турции, Китая, стран ЕАЭС, государств Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. Правительством будут предусмотрены меры поддержки логистики.

Целевые показатели Стратегии, по словам Дениса Мантурова, таковы: «По готовому прокату чёрных металлов к 2030 году мы рассчитываем на рост производства на 33%, а по цветной металлургии основной акцент делаем на увеличение потребления на внутреннем рынке. Целевой ориентир к 2030 году – плюс 28%, во многом за счёт увеличения доли продукции высоких переделов».

В Стратегии развития автопрома указано, что в 2021 году средний уровень загрузки производственных мощностей в сегменте легковых автомобилей составил 60%, грузовиков — 35%. На российском авторынке было продано в общей сложности 1 млн 600 тысяч автомобилей (из которых 105 тыс. импортных) при российских заводских мощностях, позволяющих производить 2, 43 млн. Этот неиспользованный запас мощностей обеспечивает возможность наращивать производство под потребности рынка.

По итогам первого полугодия 2022 спрос на автомобили в России упал на 55%. Поэтому такая указанная в стратегии цель, как рост производства в 2 раза за 2 года не выглядит фантастичной. Речь просто о восстановлении тех объемов, которые были. Для этого течение 2023-2025 годов будет создана прозрачная система поддержки крупных, средних и малых поставщиков для автопрома, включая национальные и совместные предприятия.

Отечественные марки в 2021 году занимали лишь 28-29% от всех производимых в России легковых автомобилей, что с уходом зарубежных производителей тоже дает простор для роста суверенных предприятий.

Целью развития автомобильной промышленности на период до 2035 года является удовлетворение потребностей российского рынка отечественными автомобилями не менее, чем на 80%, при этом автомобили должны состоять из отечественных комплектующих на те же 80%. Для этого, как говорится в Стратегии, потребуется создать производства критической компонентной базы: двигателей, коробок передач, тормозных систем с АБС, подушек безопасности.

В базовом сценарии развития авторынка предполагается, что к 2026 году потребность в автомобилях будет составлять 1,6-1,7 млн в год, включая 1,5 млн легковых, 100 тысяч грузовых, остальное — автобусы и легкие коммерческие автомобили. Затем потребление начнет повышаться на 1% ежегодно. В пессимистическом сценарии, который предполагает снижение покупательной способности населения, потребность будет составлять 1,3 млн автомобилей в год в 2026 году. А оптимистичный сценарий предполагает производство до 3 млн автомобилей в год к 2035 году.

Но независимо от того или иного сценария в Стратегии заложено, что количество электромобилей вырастет до 20-25%, а электробусы составят 65% от автобусного парка. Расширение парка экологичного транспорта будет поддержано в рамках программ стимулирования спроса.

Автомобили, сделанные в России, должны быть конкурентоспособными на мировых рынках. В последние годы мы их не экспортировали, а только закупали. И если импорт готовых автомобилей был не очень большим (от 6 до 10% рынка в последние годы), то с учетом импорта компонентов выходит, что из иностранных деталей у нас состоит более половины автопарка (52%).

Стратегией предполагается, что мы не только насытим свой рынок, но и освоим и продажи за границу. Уже в 2025 году планируется экспортировать 4% от производимых в России грузовиков. Стимулирование экспорта продукции автомобильной отрасли, согласно Стратегии, потребует финансирования в объеме 0,5-0,6 трлн рублей на период 2023-2035 годов. Еще столько же будет выделено на стимулирование внутреннего спроса и программы обновления парка.

В расширение производства и НИОКР предстоит вложить 2,7 трлн рублей. Для сравнения, до сих пор НИОКР финансировались не более, чем на 1,5-2 млрд руб. в год. То есть инвестиции вырастут практически на три порядка. Предполагается, что основной объем финансирования инвестиционной программы должен быть обеспечен бизнесом, при государственной поддержке за счет различных финансовых и регуляторных мер.

На еще один пунктов Стратегии Денис Мантуров, выступая перед членами кабмина, обратил особое внимание. Речь о внедрении беспилотных автомобилей. «Важное условие — снятие регуляторных барьеров, прежде всего по автономизации транспорта. В сфере такси такие проекты реализует “Яндекс”, по грузовым магистральным автомобилям — “КамАЗ”. И здесь необходима разработка законодательных положений по ответственности в увязке с правилами дорожного движения», — сказал глава Минпромторга.

Вице-премьер предложил главе правительства Михаилу Мишустину утвердить обе стратегии, что и было сделано. Оценить принятые документы «Эксперт» попросил законодателей, экономистов и представителей промышленности.

Где взять деньги на автопром

«Стратегии не являются чем-то застывшим во времени. Если их цели абсолютно понятны и не вызывают вопросов, они являются ориентиром для дальнейшей работы министерств, то средства достижения будут, конечно, корректироваться. В самих стратегиях подразумевается, что для их реализации предстоит вносить изменения в законодательство, а это уже говорит о регулярном пересмотре подходов», — отметил в комментарии «Эксперту» депутат Госдумы, член комитета ГД Евгений Федоров.

По его словам. ключевым вопросом является финансирование. «Мне представляется, что средств, указанных в Стратегиях, будет недостаточно. Но не известно, придут ли в отрасль даже эти планируемые средства. Предполагается, что большинство инвестиций даст бизнес при государственной регуляторной поддержке. Но найдет ли бизнес эти деньги и захочет ли их вложить?», — задался вопросом парламентарий.

Он предположил, что в обозримом будущем финансовому блоку правительства и ЦБ придется решать вопрос о том, чтобы не только для развития металлургии и автопрома, а для нужд всей промышленности, перейти на принципы кредитов с нулевой процентной ставкой для инфраструктурных отраслевых проектов. Именно на таких кредитах строилась, например, Япония. А в Дании и Швеции были даже отрицательные ставки. Только так Россия сможет модернизировать старые заводы и построить новые для производства изделий, которые мы привыкли импортировать.

«Доступ к иностранным инвестициям для России сейчас закрыт и вряд ли скоро откроется. Поэтому вариант только один — рублевые инвестиции. Промышленного рывка не произойдет до тех пор, пока не будет решена макроэкономическая задача – появление дешевого инвестиционного рубля. Для этого, возможно, потребуется изменить статус ЦБ. Сейчас он независим от правительства. Целесообразно, чтобы подобно ФРС США, ЦБ превратился фактически в агентство при правительстве по статусу. Тогда правительство сможет реально влиять на финансирование своих стратегий. Не сомневаюсь, что этот вопрос будет подниматься в будущем году», — резюмировал Евгений Федоров.

«В стратегии развития автопрома заложена формула 80 на 80. То есть автопром на 80% отечественный как с точки зрения и суверенности предприятий, собирающих готовые автомобили, так и производителей комплектующих. Но вопрос в том, какие из элементов автомобиля попадут в остальные 20%? Если это будут стеклоподъемники, дворники, автокосметика, то и на здоровье. А если в 20% попадет микроэлектронная начинка автомобиля — то это уже критично. Соответственно очень много зависит от развития отечественной электроники. Нужна Стратегия и на эту тему. Китай, к примеру, инвестировал в развитие микроэлектроники практически одномоментно 154 млрд долларов», — указал «Эксперту» президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Что касается количества отечественных автомобилей, то, по мнению экономиста, производство вполне можно быстро увеличить не только в 2 раза к 2022 году, но и вывести на допандемийный уровень (1,9 млн в год). Но это будет зависеть исключительно от потребительского спроса. В частности, от эффективности программ автокредитования.

Представители российских предприятий уверены, что требуется отдавать приоритет отечественным автомобилям при закупках для государственных нужд. Сейчас этого, к сожалению, не происходит. Например, директор по пассажирскому парку ПАО «КамАЗ» Самат Саттаров на пленарной сессии во время выставки автобусной техники BW Expo 2022 в Москве пожаловался, что муниципалитеты тратят выделенные государством деньги на покупку не отечественного городского транспорта, а подержанных китайских автобусов. Из-за этого российское производство падает.

«Чиновники берут государственные деньги, и на них отнимают у нас хлеб», — посетовал Самат Саттаров. В итоге отечественные производители автобусов в 2022 году («КамАЗ», ГАЗ и другие) вместо запланированных совместно с Минпромторгом 7600 единиц техники выпустили только 5300 пассажирских машин. Между тем, в «Группе ГАЗ» считают несправедливым, что разработчики стратегии обошли вниманием тему водородного двигателя.

«Мы не вполне удовлетворены финальной версией документа, так как Минпромторгом не учтены крайне важные элементы стратегии. В частности, в числе перспективных направлений не значится водородный двигатель несмотря на то, что эта технология уже нашла свое место в перспективных разработках в России и на мировых рынках. Водородный двигатель адаптирован для сложных условий эксплуатации коммерческого транспорта (повышенные вибрационные нагрузки, запыленность и т.д.) и климатических особенностей России. Наличие освоенных технологий по основным деталям и узлам водородного ДВС, технологически близкого с газопоршневой конструкцией, делает конечный продукт доступным для потребителей по стоимости (в 2,5-4 раза ниже, чем стоимость аналогичного автомобиля с водородными топливными элементами). А для экологии он будет давать такой же эффект, как электротранспорт», — подчеркнули в предоставленном «Эксперту» комментарии «Группы ГАЗ».

«В Стратегии развития металлургии сделан упор на развитие глубокой переработки для внутреннего рынка, — обратил внимание Дмитрий Абзалов. — Но до последнего времени отечественные предприятия создавали свои перерабатывающие мощности в других странах. В частности, «Северсталь» - в США. Это было российское производство, но с брендом «сделано в США», что обеспечивало входной билет на рынок. И часть этой продукции возвращалась в Россию. А хватит ли сил и средств, чтобы теперь построить аналогичные заводы в России?»

