Мария Захарова: европейцев лишают права на свободный доступ к информации

Основная причина того, почему европейские столицы стремятся ограничить деятельность российских телеканалов, — в боязни, что их аудитория увидит альтернативную точку зрения на происходящее на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По словам дипломата, европейцев, по сути, лишают права на свободный доступ к информации, опасаясь, что зритель, увидев иную, не соответствующую общему курсу западных СМИ картину происходящего в мире, сделает из этого свои выводы. В разряд нормального вводятся откровенные проявления цензуры.

Таким образом МИД России отреагировал на решение крупнейшего в Европе спутникового оператора Eutelsat прекратить ретрансляцию трех российских каналов — «Первого», «России 1» и «НТВ». По мнению ведомства, это решение было принято под явным давлением властей: 22% акций Eutelsat принадлежит французскому государству.

А 17 декабря санкции против ряда российских информационных структур и медиаруководителей были включены в девятый пакет ограничительных мер, принятых Евросоюзом против России.

Мария Захарова напомнила, что аналогичные решения о запрете вещания различных российских информресурсов уже принимались на уровне ЕС 1 марта и 3 июня. Их поддерживали и на своем уровне расширяли как различные государства Союза, так и не входящие в ЕС, например Австралия, Великобритания, США, Северная Македония или Канада.

Подобная практика, безусловно, является грубым попранием принципов свободы слова и равного доступа к информации, носит выраженный дискриминационный характер. Захарова отметила, что навешенный коллективным Западом на журналистов из России ярлык «пропагандистов» не может не отразиться на их возможности полноценно работать.