Вооруженные Силы РФ продолжают проведение специальной военной операции.

Согласно сводке Министерства обороны за 29 декабря, на Купянском направлении уничтожено более 20 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении — до 70. «На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — отмечается в сводке.

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка, Павловка, Великая Новоселка (ДНР), сообщает Минобороны. Там уничтожено до 30 боевиков ВСУю «Кроме того, в районах населенных пунктов Времевка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника», — указывается в сообщении.

Отмечается, что под Херсоном, в Днепропетровской области, ДНР и Запорожской области поражены четыре пункта управления ВСУ и три украинских склада артиллерийских боеприпасов.

Также оборонное ведомство проинформировало об уничтожении еще одной машины РСЗО HIMARS. «В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. В районе Константиновки Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сводке министерства.

Сообщается также, что истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Красный Лиман и Краматорск сбиты самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районах населенных пунктов Суворов и Орловка (ДНР) уничтожены два украинских вертолета Ми-8.

На днях Министерство обороны РФ сообщало, что под Краматорском уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ, где находились две боевые машины РСЗО HIMARS.