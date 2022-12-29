Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении льготных ипотечных программ до 1 июня 2024 года.

Об этом информирует сайт правительства РФ.

В сообщении указано, что программа «льготная ипотека» по ставке до 8% готовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства будет действовать до указанного срока.

Также кабмин расширил условия программы «семейная ипотека»; теперь она доступна для семей с двумя несовершеннолетними детьми.

О продлении льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8% сообщил в ходе выступления на Совете по стратегическому развитию 15 декабря президент РФ Владимир Путин. Ранее ставка по льготной ипотеке составляла 7%. Семейная ипотека под 6% в 2023 году распространится на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет, заявил также глава государства. Кроме того, президент сообщил, что жителям присоединенных к РФ территорий будет предоставлена льготная ипотека на новое строительство по ставке 2%.